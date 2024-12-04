Çocukları hasta eden soğuk hava değil bakın ne

Dr. Yanaşoğlu, burun ve boğazın soğuk havalarda kurumasının, koruyucu mekanizmaların çalışmasını engellediğini vurguladı. Kapalı alanlarda uzun süre kalmanın enfeksiyon bulaş riskini artırdığına dikkat çeken uzman, bu dönemde sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliğinin de vücut direncini düşürdüğünü ifade etti. Kış aylarında çocuklarda en sık grip, farenjit, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit ve zatürre görüldüğünü belirtti.

Hastalıkların yayılımını önlemek için ebeveynlere önerilerde bulunan Dr. Yanaşoğlu, çocukların okul öncesi doktor kontrolünden geçirilmesi ve eksik vitamin-mineral takviyelerinin yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle hijyenin önemine vurgu yapan Yanaşoğlu, "Çocuklara ellerini yemek öncesi ve sonrası, tuvaletten sonra mutlaka yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Hasta çocuklar okula gönderilmemeli, bu konuda toplum olarak hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca çocukluk çağı aşıları zamanında yaptırılmalıdır" dedi.

Çocukların bağışıklığını güçlü tutmak için düzenli spor aktiviteleri yapmalarının şart olduğunu ifade eden Yanaşoğlu, dengeli ve kaliteli beslenmenin yanı sıra uyku düzeninin de bağışıklık sistemi için kritik olduğunu belirtti.

6 ay üstü tüm çocuklara grip aşısı öneren Yanaşoğlu, özellikle astım, diyabet, kalp ve nörolojik hastalıkları olan çocukların mutlaka aşılanması gerektiğini vurguladı. Ancak aşı öncesinde hekime danışılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kış aylarında çocukların sağlığını korumak için alınacak basit önlemler, enfeksiyonların yayılmasını engelleyerek daha güvenli bir dönem geçirilmesini sağlayabilir.