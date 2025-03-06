Çocukları kullanarak ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktor hakkında flaş gelişme

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği iddia edilen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme Zoroğlu'nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu kliniğine gelen çocuklara ketamin maddesi vererek uyuşturucu madde bağımlılığı geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Zoroğlu, Bakırköy’deki özel kliniğine getirilen onlarca çocuğa disosiyatif (çoklu kişilik bozukluğu) teşhisi koymuştu.

SAĞLIKLI ÇOCUKLARA TEŞHİS KOYMUŞ

İddianamede mağdur çocukların hiçbirinin kliniğe cinsel istismar iddiası, şüphesi, ihtimaline bağlı bir travma sebebiyle gitmediği de ifade edilmişti. Sanık Süleyman Salih Zoroğlu’nun tüm vakalara, öykülerinde bir cinsel istismar olmamasına karşın hızlıca Çoklu Kişilik Bozukluğu (ÇKB) ve Disosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) teşhisi koyduğu da kaydedilmişti.

"MAĞDUR ÇOCUKLARA OKUL BIRAKMAYA TEŞVİK"

Başlangıçta bizzat çocukların direnç göstererek istismara uğramadıklarını, müracaat sebeplerinin bu olmadığını doktora anlatmaya çalıştığı fakat Zoroğlu’nun ensesti "Allah’ın verdiği özel yeteneklerle, bir önsezi sayesinde, manevi bir gözle bakarak hemen anladığını" iddia ettiği iddianamede belirtilmişti. Zoroğlu’nun mağdur çocukların pek çoğunu okullarını bırakmaya, ailelerinden ayrılarak oluşturacağı evlerde kalmaya, pasaport çıkarıp yurt dışına gitmeye ikna etmeye çalıştığının tespitine de iddianamede yer verilmişti.

Sanık Zoroğlu’nun bu noktada mağdurların ailelerinden şantaj yoluyla temin edeceği paraları kullanmayı planladığı, yurtdışındaki temel bağlantı noktasının da firari durumdaki FETÖ şüphelisi ablasının olduğunu ikrar ettiği iddianamede kaydedilmişti. Zoroğlu’nun mağdur çocukların bir bölümüne çeşitli zehirleyici maddeler kullanarak ebeveynlerini öldürme tavsiyesinde bulunulduğu, çocuğun bu maddeleri kullanması halinde otopside tespit yapılamayacağını söyleyerek suç işleme kararlılıklarını arttırmaya çalıştığı da iddianamede açıklanmıştı.

İddianamede Süleyman Salih Zoroğlu’nun 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan Zoroğlu’na yardım ettiği öne sürülen diğer 5 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.