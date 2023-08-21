Çocukları laikliği hedef alan, işgali savunan Halil Konakçı'nın elini öpmek için yarıştırdılar

Atatürk’e ve Cumhuriyet’e düşmanlığıyla bilinen, hilafet çağrısı yapıp laikliği ve kadınları hedef almasıyla tepki çeken imam Halil Konakçı, son olarak da “Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" şeklinde skandal bir açıklama yapmıştı.

Konakçı’nın skandal ifadeleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Merve Dişli'nin haberine göre; Konakçı'nın son olarak Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunda ağırlandığı görüntüler ortaya çıktı. Kurstaki çocuklar Konakçı'nın elini öpmek isterlerken Konakçı, “Öpmeyin, siz hafızsınız asıl benim sizin elinizi öpmem lazım. Öpmeden, öpmeden” dedi.

Geçen yıl açılan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunun açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Halil Konakçı, sosyal medya paylaşımında, "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" demişti.

Konakçı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.