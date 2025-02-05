Çocukları sakın uzun süre emdirmeyin! Uzmanlar anneleri uyardı

Çocukların erken yaşlarda duyduğu emme ihtiyacı, gelişimlerinin doğal bir parçasıdır. Bunun en bilinen şekli ise emzik kullanımı. Ancak, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, emzik kullanımının uzun süre devam etmesinin çene gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor.

Çocukların çene yapılarının düzgün gelişebilmesi için kritik olan bu uyarılar, ebeveynleri daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Emzik, bebeklerin ağlamalarını yatıştıran ve onları sakinleştiren önemli bir araç olsa da, uzmanlar uzun süreli emzik kullanımının diş ve çene yapısında kalıcı değişikliklere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu sorunlar, genellikle çocuklar büyüdükçe daha belirgin hale geliyor ve bazen ortodontik müdahaleleri gerektiriyor.

UZUN SÜRELİ EMZİK KULLANIMI VE ÇENE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Amerikalı çocuk diş hekimi Dr. Rachel Thomas, uzun süreli emzik kullanımının çene sağlığını nasıl etkilediğine dair şu açıklamaları yaptı:

"Emzik kullanımı, çene ve diş yapısını bozabilir, çünkü bebeklerin çene kasları doğru şekilde gelişmez. Bu, çenenin düzgün kapanmamasına yol açarak dişlerin diziliminde bozulmalara neden olabilir. Ayrıca, dilin doğru pozisyonda durmaması, çene ve dişler üzerinde olumsuz bir etki oluşturur."

Bununla birlikte, emzik kullanımının özellikle 2 yaşından sonra devam etmesi, çene gelişimindeki anormal büyümeyi artırabilir.

Ortodontik uzmanı Prof. Dr. John Harris, "Çene kemiklerinin normal gelişimi, bebeğin doğrudan emme ve çiğneme hareketlerine bağlıdır. Ancak emzik, çene kaslarının doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Bu da çene yapısının bozulmasına neden olabilir" dedi.

EMZİK KULLANIMININ DİĞER SAĞLIK SORUNLARINA ETKİSİ

Uzun süreli emzik kullanımı yalnızca çene sağlığını değil, aynı zamanda diş sağlığını da tehdit ediyor.

Pedodontist Dr. Linda Martin, "Çocuklar emzik kullanmaya devam ettikçe, alt çene ve üst çene arasındaki doğal hizalama bozulur. Ayrıca, üst dişlerin dışa doğru çıkması ve alt dişlerin geriye doğru itilmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durum, ortodontik tedavi gerektirebilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Ayrıca, emzik kullanımı çocuklarda ağız solunumuna da yol açabilir. Bu, uzun vadede burun tıkanıklıklarına ve daha ciddi solunum problemlerine yol açabilir.

Emzik kullanımı çocukların normalde ağızdan değil burundan nefes almalarını engelleyebilir.

Kulak burun boğaz uzmanı Dr. Sarah Williams, "Ağız solunumu, vücut için doğal bir solunum şekli değildir. Bu, burun tıkanıklıkları ve bademcik sorunları gibi sağlık problemlerine yol açabilir" diye ekledi.

ÇENE GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ALTERNATİF YÖNTEMLER

Uzmanlar, çocuklarda emzik kullanımının sınırlı tutulması gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak, bebeklerin emme ihtiyacını karşılamak için alternatif yöntemler de mevcut.

Çocuk gelişimi uzmanı Dr. Patricia Anderson, "Bebekler için tasarlanmış emzik alternatifleri, çene gelişimine zarar vermeyen seçenekler sunar. Bu ürünler, çenenin doğru şekilde gelişmesini desteklerken aynı zamanda emme ihtiyacını da karşılar" dedi.

Çocuklarda emzik kullanımı konusunda yapılan bir diğer öneri de, bebeklerin doğrudan annelerinin memelerinden emmelerinin sağlanması.

Anne sütü, bebeklerin hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerini desteklerken, doğal emme hareketi çene kaslarının doğru şekilde çalışmasını sağlar.

SONUÇ OLARAK NE YAPMALI?

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının gelişim süreçlerinde dikkatli olmalarını ve uzun süreli emzik kullanımından kaçınmalarını önerdi.

Dr. Thomas, "Emzik kullanımını 1 yaş civarında sınırlamak çene sağlığı açısından en iyisidir. Ancak, çene sağlığını destekleyen doğal emme alışkanlıkları kazandırmak ve doğru şekilde yönlendirmek çok önemlidir" dedi.

Çocukların çene yapılarının ve dişlerinin düzgün gelişmesi için, emzik kullanımının dengeli bir şekilde sınırlandırılması gerektiği vurgulanmakta.

Ayrıca, çene gelişimi ile ilgili endişeler söz konusu olduğunda ortodontik uzmanlardan tavsiye almak, olası sağlık sorunlarını erken aşamalarda önlemek adına kritik öneme sahip.