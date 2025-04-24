Çocukları tehdit eden sessiz katil! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Menenjit, beyni ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve özellikle çocuklarda hızla ilerleyebilen ölümcül bir hastalık.

Bakteriyel menenjit, erken teşhis edilmezse kalıcı nörolojik hasarlara, işitme kaybına ve hatta ölüme yol açabildi.

Son dönemde Türkiye’de artan menenjit vakaları, aileleri endişelendirirken, uzmanlar erken teşhis, aşılar ve korunma yöntemlerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu sinsi hastalığa karşı nasıl mücadele edileceğini ortaya koydu.

MENENJİT: HIZLI VE ÖLÜMCÜL

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, bakteriyel menenjit, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişiyi etkiliyor ve 250 bin ölüme neden oldu.

Çocuklar, özellikle 5 yaş altı grup, bu hastalığın en savunmasız kurbanları. Johns Hopkins Üniversitesi’nden çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Allison Messina, “Bakteriyel menenjit, saatler içinde sağlıklı bir çocuğu komaya sokabilir. Neisseria meningitidis gibi bakteriler, özellikle gençlerde ciddi salgınlara yol açıyor” dedi.

Bakteriyel menenjitin en yaygın nedenleri arasında Neisseria meningitidis (meningokok), Streptococcus pneumoniae (pnömokok), Haemophilus influenzae tip B (Hib) ve yenidoğanlarda Streptococcus agalactiae (Grup B streptokok) yer aldı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. Simon Nadel, “Bu bakteriler, solunum yoluyla ya da yakın temasla bulaşıyor. Okullar, yurtlar ve kalabalık ortamlar, hastalığın yayılması için ideal zemin oluşturuyor” diye uyardı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Menenjitin belirtileri, çocuklarda genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, kusma, ışığa hassasiyet ve bilinç bulanıklığı şeklinde ortaya çıktı. Ancak bebeklerde bu belirtiler daha belirsiz olabilir; huzursuzluk, zayıf emme, sürekli ağlama veya uyuşukluk gibi nonspecific bulgular görülebiliyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Marvin Harper, “Bebeklerde menenjit teşhisi zor olabilir. Ebeveynler, olağandışı davranışları ciddiye almalı ve hemen bir doktora başvurmalı” dedi.

Teşhis için en güvenilir yöntem, lomber ponksiyon ile beyin-omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi.

WHO’nun yönergelerine göre, bakteriyel menenjit şüphesinde antibiyotik tedavisi, lomber ponksiyon öncesinde bile başlatılmalı, çünkü gecikme ölüm riskini artırdı.

AŞILAR: EN GÜÇLÜ KALKAN

Bilimsel çalışmalar, aşıların bakteriyel menenjiti önlemede en etkili yöntem olduğunu kanıtladı.

Hib aşısı, pnömokok konjugat aşısı (PCV) ve meningokok aşıları (MenACWY ve MenB), hastalığın en yaygın nedenlerine karşı koruma sağladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Dr. Amanda Cohn, “Hib aşısının yaygın kullanımı, 1990’lardan bu yana çocuklarda Hib kaynaklı menenjit vakalarını %99 oranında azalttı. Benzer şekilde, pnömokok aşısı da vakaları %60 düşürdü” dedi.

Meningokok aşıları, özellikle 11-18 yaş arası çocuklar ve gençler için kritik. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, Hib ve pnömokok aşılarını ulusal aşı takvimine dahil ederken, meningokok aşıları risk grupları için öneriliyor. Ancak uzmanlar, meningokok aşılarının rutin uygulamaya alınmasının vakaları daha da azaltabileceğini belirtildi.

Oxford Üniversitesi’nden aşı uzmanı Prof. Dr. Andrew Pollard, “Meningokok B aşısı, Avrupa’da son 10 yılda ciddi bir fark yarattı. Ancak düşük gelirli ülkelerde aşıya erişim hâlâ sınırlı” dedi.

Grup B streptokok (GBS) kaynaklı menenjit, yenidoğanlarda sık görülüyor. WHO, GBS aşısının geliştirilme aşamasında olduğunu ve 2030’a kadar piyasaya sürülebileceğini belirtiyor. Bu arada, GBS taşıyıcısı olan annelere doğum sırasında intravenöz penisilin verilmesi, bebeklerde enfeksiyon riskini %80 azaltıyor.

ÖLÜM RİSKİ VE KOMPLİKASYONLAR

Bakteriyel menenjit, tedavi edilmezse %70’e varan ölüm oranlarına sahip. Tedaviyle bile, her 6 hastadan biri hayatını kaybediyor ve hayatta kalanların %20’sinde işitme kaybı, nöbet bozuklukları veya bilişsel sorunlar gibi kalıcı hasarlar görüldü.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, menenjitten korunmak için şu adımları önerdi:

Aşı Takvimine Uyum: Hib, pnömokok ve meningokok aşılarının zamanında yapılması kritik. Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Aşılar, menenjitin önlenebilir türlerini neredeyse sıfıra indiriyor” diyor.

Hijyen Kuralları: El yıkama, öksürürken ağzı kapatma ve kalabalık ortamlarda maske kullanımı bulaş riskini azaltıyor. CDC’den Dr. Nancy Messonnier, “Basit hijyen alışkanlıkları, bakteriyel menenjitin yayılmasını %30 oranında düşürebilir” dedi.

Erken Müdahale: Menenjit şüphesinde, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Prof. Dr. Simon Nadel, “Antibiyotik tedavisi, semptomların başlamasından sonraki ilk 24 saatte başlarsa, hayatta kalma şansı %90’a yükseliyor” dedi.

Risk Gruplarına Dikkat: Bağışıklığı zayıf çocuklar, kalabalık ortamlarda yaşayanlar ve kafa travması geçirenler daha yüksek risk altında. Bu gruplar için ek aşılar öneriliyor.

MENENJİTE KARŞI BİLİNÇLİ OLUN

Menenjit, çocukları tehdit eden en ciddi enfeksiyonlardan biri. Ancak bilimsel gelişmeler, aşılar ve erken teşhis sayesinde bu hastalığa karşı güçlü bir mücadele mümkün.

Uzmanlar, ebeveynleri aşı takvimine uymaya, hijyen kurallarına dikkat etmeye ve şüpheli durumlarda hemen doktora başvurmaya çağırdı.