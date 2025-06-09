Çocukları tehdit eden sessiz katille ilgili uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Çocukluk çağında hipertansiyon, genellikle yetişkin hastalığı olarak algılansa da, son yıllarda alarm verici bir şekilde artış gösterdi.

Uzmanlar, bu sinsi hastalığın çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel çalışmalar, Türkiye’de her 10 çocuktan birinde hipertansiyon görüldüğünü ortaya koyarken, erken teşhis ve yaşam tarzı değişikliklerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Çocuklarda Hipertansiyon Hipertansiyon, kan basıncının yaş, cinsiyet ve boya göre belirlenen normal değerlerin üzerinde olması olarak tanımlandı. Yetişkinlerde 140/90 mmHg üzerindeki değerler hipertansiyon göstergesiyken, çocuklarda bu sınırlar yaşa ve fiziksel özelliklere bağlı olarak değişiyor. Örneğin, 2 yaşındaki bir çocuğun normal tansiyon sınırı 92/44 mmHg civarındayken, ergenlerde 130/80 mmHg ve üzeri yüksek tansiyon olarak kabul edildi.

Çocuklarda hipertansiyon genellikle belirti vermeden ilerler ve rutin muayenelerde tesadüfen saptanır. Ancak semptomatik vakalarda baş ağrısı, görme bozukluğu, burun kanaması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi durumlarda, ikincil hipertansiyon büyüme geriliğine bile yol açabilir.

Hipertansiyonun Tetikleyici Faktörleri Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, çocuklarda hipertansiyonun artışında obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının büyük rol oynadığını gösterdi.

“COSİ TUR 2016” çalışmasına göre, Türkiye’de ilkokul çağındaki çocukların %14,6’sı fazla kilolu, %9,9’u ise obez. Bu durum, hipertansiyon riskini ciddi oranda artırdı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden çocuk kardiyoloğu Dr. Tammy Brady, “Obezite, çocuklarda birincil hipertansiyonun en önemli tetikleyici faktörlerinden biri. Ayrıca, fazla tuz tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı, kan basıncını yükselterek damar sertliği gibi ciddi komplikasyonların çocukluk çağında başlamasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Acta Paediatrica dergisinde yayımlanan bir araştırma, özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek hasarına ve dolayısıyla ikincil hipertansiyona yol açabileceğini ortaya koydu.

İtalyan Çocuk Nefroloji Derneği’nin desteklediği bu çalışma, erken teşhisin böbrek hasarını önlemede kritik olduğunu vurguladı.

Çocuklarda hipertansiyonun erken teşhisi, ciddi komplikasyonların önüne geçmek için büyük önem taşıdı.

Çocuk Nefrolojisi Bölümü’nden uzmanlar, 3 yaşından itibaren tüm çocukların yıllık tansiyon ölçümü yaptırmasını önerdi. Böbrek hastalığı, doğuştan kalp anomalileri veya obezite gibi risk faktörleri olan çocuklarda ise ölçümler daha sık yapılmalı. Tansiyon holteri gibi ileri yöntemler, doğru teşhis için vazgeçilmez bir araç olarak öne çıktı.

Uzmanlar, tuz tüketiminin azaltılmasını, fiziksel aktivitenin artırılmasını ve ekran başında geçirilen sürenin günlük 2 saatle sınırlandırılmasını önerdi.

Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüş, kan basıncında yaklaşık 5 mmHg düşüş sağlayabilirken, her 5 kilo kaybı 4 mmHg’lik bir azalmaya katkıda bulunabiliyor.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul Leeson, “Çocuklarda hipertansiyonun kontrol altına alınması, sadece kan basıncını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kalp damar hastalıkları ve böbrek yetmezliği gibi uzun vadeli riskleri de azaltır. Ebeveynlerin, çocuklarının beslenme ve hareket alışkanlıklarını erken yaşta düzenlemesi kritik” dedi.

Yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınamayan vakalarda, antihipertansif ilaçlar devreye girdi. Ancak uzmanlar, ilaç tedavisinin mutlaka bir çocuk nefroloji veya kardiyoloji uzmanı tarafından düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

The Journal of Current Pediatrics’te yayımlanan bir çalışmada, tansiyon holteriyle yapılan 24 saatlik ölçümlerin, beyaz önlük hipertansiyonu gibi yanlış teşhisleri önlemede etkili olduğu belirtildi.

Çocuklarınızı Gözlemleyin Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarında hipertansiyon belirtilerine karşı dikkatli olmasını önerdi.

Sık idrara çıkma, huzursuzluk, ateş veya idrar yaparken yanma gibi belirtiler, özellikle küçük çocuklarda ikincil hipertansiyonun habercisi olabilir.

Çocukluk çağında hipertansiyon, erişkinlikte kalp krizi, inme ve böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıkların temelini atabilir. Bu nedenle, düzenli doktor kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, çocuklarımızın geleceğini korumak için vazgeçilmez.

Çocuklarda hipertansiyon, erken müdahale edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir halk sağlığı sorunu.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu sinsi hastalığın önlenmesinde erken teşhis ve yaşam tarzı değişikliklerinin kritik rol oynadığını gösterdi.

Ebeveynler, çocuklarının tansiyonunu düzenli olarak kontrol ettirerek ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak, onların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlayabilir.