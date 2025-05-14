Çocukları tehdit eden tehlike! Günlük hayatın gizli düşmanı

Modern yaşamın vazgeçilmez unsurları olan deterjanlar, plastikler ve egzoz gazları, sağlığımız için sinsi bir tehdit oluşturdu.

İklim değişikliğinin etkisiyle birleşen bu kimyasal maruziyet, alerji hastalıklarının hem sıklığını hem de şiddetini artırdı. Özellikle çocuklarda erken yaşta başlayan alerjik semptomlar, bilim dünyasını alarma geçirdi.

Harvard Üniversitesi’nden uzmanların liderliğinde yürütülen araştırmalar ve dünya çapındaki immünologların görüşleri, kimyasalların ve çevresel değişimlerin alerji salgınının arkasındaki itici güç olduğunu ortaya koydu.

İşte bu küresel sağlık krizinin detayları...

KİMYASALLAR ALERJİYİ NASIL TETİKLİYOR?

Deterjanlar, plastikler, parfümler ve egzoz gazları gibi kimyasal maddeler, bağışıklık sistemini yanlış alarma geçirdi. Bu maddeler, vücudun normalde zararsız maddelere (alerjenlere) karşı aşırı tepki vermesine neden olan histamin gibi kimyasalların salınımını tetikledi.

Cleveland Clinic’ten alerji uzmanı Dr. Sandra Hong, “Deterjanlarda bulunan sülfatlar ve plastiklerdeki ftalatlar, cilt bariyerini zayıflatarak alerjik reaksiyonları kolaylaştırıyor” dedi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, evde kullanılan temizlik ürünlerine maruz kalan çocuklarda atopik dermatit (egzama) riskinin %25 arttığını gösterdi.

Egzoz gazlarındaki partikül maddeler (PM2.5) ise solunum yolu alerjilerini, özellikle astımı tetikledi.

Environmental Health Perspectives’te yayımlanan bir araştırma, trafik kaynaklı hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda alerjik rinit riskinin %30 yükseldiğini doğruladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALERJİ SEZONUNU UZATTI

İklim değişikliği, alerji vakalarındaki artışın bir diğer önemli nedeni. Artan sıcaklıklar ve karbondioksit seviyeleri, bitkilerin daha fazla ve daha alerjenik polen üretmesine yol açtı.

Almanya’daki Umweltbundesamt’ın raporuna göre, iklim değişikliği nedeniyle polen mevsimi 20 gün uzadı ve polen yoğunluğu %15 arttı.

İngiltere’deki King’s College London’dan immünolog Prof. Tim Spector, “Daha sıcak ve uzun yazlar, polen uçuş sürelerini artırdı. Ayrıca, yakup otu gibi yüksek alerjenik bitkiler artık Avrupa’da yaygınlaşıyor” dedi.

The Lancet Planetary Health’te yayımlanan bir çalışma, iklim değişikliğinin alerjik solunum yolu hastalıklarını %20 artırdığını ve bu etkinin özellikle çocuklarda daha belirgin olduğunu gösterdi.

Hava kirliliğiyle birleşen polen yükü, burun tıkanıklığı, hapşırma ve nefes darlığı gibi semptomları şiddetlendirdi.

ÇOCUKLARDA ERKEN BAŞLAYAN SEMPTOMLAR: BİR ALARM SİNYALİ

Alerji semptomlarının çocuklarda giderek daha erken yaşlarda görülmesi, uzmanları endişelendirdi.

Çocuklarda bağışıklık sistemi henüz gelişim aşamasında olduğu için kimyasallara ve çevresel alerjenlere karşı daha hassaslar.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, 6 yaş altı çocuklarda besin alerjisi ve egzama oranlarının son 20 yılda %40 arttığını ortaya koydu. Süt, yumurta ve fıstık gibi gıdalara karşı alerjiler, bebeklikte cilt döküntüleri ve kolikle başlarken, hava yolu alerjenleri (polen, toz akarı) okul çağında astım ve alerjik rinit olarak ortaya çıktı. Dr. Hong, “Endüstriyel yaşam, çocukları kimyasal maruziyete daha fazla açık hale getiriyor. Plastik oyuncaklar, paketli gıdalar ve hava kirliliği, bu salgının birer parçası” dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ VE EGZOZ GAZLARI: SOLUNUM YOLLARININ DÜŞMANI

Egzoz gazları ve endüstriyel emisyonlar, alerji riskini artıran en önemli çevresel faktörlerden.

Egzoz gazı partiküllerinin solunum yolu mukozasını tahriş ederek alerjenlerin vücuda girişini kolaylaştırdığını belirtti.

Environmental Research’te yayımlanan bir çalışma, şehirlerde yaşayan çocuklarda hava kirliliğine bağlı astım vakalarının %35 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden çevre sağlığı uzmanı Dr. Aaron Bernstein, “Egzoz gazlarındaki azot oksitler ve partikül maddeler, bağışıklık sistemini aşırı duyarlı hale getiriyor. Bu, özellikle gelişmekte olan akciğerlere sahip çocuklarda ciddi sonuçlar doğuruyor” dedi.

Troposferik ozon, bir diğer tehlikeli bileşen; bitkilerin ve insanların solunum sistemine zarar vererek alerjik reaksiyonları tetikledi.

PLASTİKLER VE DETERJANLAR: GÜNLÜK HAYATIN GİZLİ TEHLİKELERİ

Plastik ürünlerdeki ftalatlar ve deterjanlardaki kimyasal sürfaktanlar, cilt ve solunum yolu alerjilerinin yaygın tetikleyicileri.

Contact Dermatitis dergisindeki bir çalışma, çamaşır deterjanlarına maruz kalan bireylerde kontakt dermatit riskinin %20 arttığını gösterdi.

Dermatologlar, “Parfümlü deterjanlar ve yumuşatıcılar, cilt bariyerini bozarak alerjik reaksiyonları tetikliyor. Hipoalerjenik ürünler tercih edilmeli” dedi.

Plastik kaplar ve oyuncaklardaki bisfenol A (BPA) gibi kimyasallar da bağışıklık sistemini etkileyerek alerji riskini artırdı.

Environmental Health’te yayımlanan bir araştırma, BPA’ya maruz kalan çocuklarda astım ve egzama riskinin %15 yükseldiğini doğruladı.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ALERJİYİ KONTROL ALTINA ALMAK

Uzmanlar, kimyasal maruziyeti azaltmanın ve iklim değişikliğiyle mücadele etmenin alerji salgınına karşı kritik olduğunu vurguladı.

Dr. Spector, “Evde doğal temizlik ürünleri kullanmak, plastik kaplar yerine cam veya çelik tercih etmek ve hava temizleyicileri kullanmak, alerji riskini azaltabilir” dedi.

The BMJ’de yayımlanan bir çalışma, hipoalerjenik ürünlerin kullanımının cilt alerjilerini %30 azalttığını gösterdi.

Çocuklar için öneriler arasında anne sütüyle beslenme, dengeli diyet ve açık havada vakit geçirme yer aldı.

Çocukların doğal ortamlarla teması, bağışıklık sistemini güçlendirerek alerji riskini azaltır.

İklim değişikliğine karşı ise karbon emisyonlarını azaltmak ve yeşil alanları artırmak, polen yükünü ve hava kirliliğini düşürmede etkili.

NE YAPMALI? PRATİK ÖNLEMLER

Alerji riskini azaltmak için şu adımları uygulayabileceğiniz bildirildi:

Kimyasallardan Kaçının: Parfümsüz, hipoalerjenik deterjanlar ve kozmetikler kullanın.

Hava Kalitesini İyileştirin: Evde HEPA filtreli hava temizleyicileri kullanın ve sık havalandırma yapın.

Plastik Kullanımını Azaltın: Cam veya paslanmaz çelik kaplar tercih edin.

Polen Maruziyetini Sınırlandırın: Polen seviyelerinin yüksek olduğu günlerde pencereleri kapalı tutun.

Doktorunuza Danışın: Sürekli hapşırma, kaşıntı veya nefes darlığı gibi semptomlar varsa, alerji testi yaptırın.

Dr. Bernstein, “Alerji, bireysel bir sorun değil, çevresel bir kriz. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önlem almalıyız” dedi.

ALERJİ SALGININA KARŞI HAREKETE GEÇİN

Kimyasallar ve iklim değişikliği, alerji vakalarını artırarak özellikle çocukları tehdit etti.

Deterjanlar, plastikler ve egzoz gazları gibi günlük hayatın parçası olan unsurlar, bağışıklık sistemini aşırı duyarlı hale getirdi. Bilimsel çalışmalar, bu salgının çevresel faktörlerle yakından bağlantılı olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, kimyasal maruziyeti azaltmanın, doğal ürünlere yönelmenin ve iklim değişikliğiyle mücadelenin alerjiyi kontrol altına almada etkili olduğunu vurguladı.