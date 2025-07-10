Çocukları telefon tablet bağımlılığından kurtarma yöntemleri

Dijital çağın hızla ilerlemesiyle birlikte, çocuklar arasında teknoloji kullanımı hızla yaygınlaştı. Ancak bu durum, dijital bağımlılık gibi ciddi bir sorunu da beraberinde getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların %84,4’ü akıllı telefon kullanırken, %85,7’si internete erişiyor. Bu oranlar, çocukların dijital dünyaya olan bağlılığının her geçen gün arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, dijital bağımlılığın çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirtirken, ailelere bu sorunu önlemek için uygulanabilir yöntemler önerdi.

İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen, çocuklarda dijital bağımlılığı önlemenin pratik yolları...

DİJİTAL BAĞIMLILIK: GÖRÜNMEZ BİR TEHDİT

Dijital bağımlılık, çocukların akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolları gibi cihazlarda kontrolsüz bir şekilde vakit geçirmesiyle ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle oyun bağımlılığını bir hastalık olarak tanımladı ve bu durumun çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığına zarar verebileceğini vurguladı.

ABD’li psikolog Dr. Kimberly Young, internet bağımlılığını “dürtü kontrol bozukluğu” olarak sınıflandırarak, çocukların sosyal medya, oyun ve çevrimiçi platformlarda geçirdiği aşırı zamanın depresyon, kaygı ve dikkat eksikliği gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Uzmanlar, dijital bağımlılığın yalnızca psikolojik değil, fizyolojik etkilerinin de ciddi olduğunu ifade ederek, “Uzun süreli ekran maruziyeti, göz yorgunluğu, obezite, uyku bozuklukları ve hatta akciğer embolisi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

Uzmanlar, erken yaşta alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

EKRAN SÜRESİ YÖNETİMİ VE SINIR KOYMA

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), çocukların ekran süresinin yaşlarına uygun şekilde sınırlandırılmasını önerdi.

Yeşilay’ın tavsiyesine göre, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için günlük ekran süresi 30 dakika ile sınırlı olmalı. Ebeveynler, haftalık çizelgeler oluşturarak teknoloji kullanımını planlayabilir.

Örneğin, yemek zamanları ve yatak odaları teknolojiden arındırılmış bölgeler olarak belirlenebilir.

Dr. Dimitri Christakis, Washington Üniversitesi’nde yaptığı araştırmalarda, ekran süresinin aşırı olmasının çocukların bilişsel gelişimini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

FİZİKSEL VE SOSYAL AKTİVİTELERE YÖNLENDİRME

OECD’nin raporuna göre, çocukların spor, sanat veya doğa aktivitelerine yönlendirilmesi, dijital bağımlılık riskini azaltıyor. Ebeveynler, çocuklarının ilgi alanlarına uygun etkinlikler planlayarak onların akranlarıyla sosyalleşmesini teşvik edebilir. Japonya’da yapılan bir araştırma, doğa kamplarına katılan çocukların teknoloji kullanım sürelerinin azaldığını, ancak tamamen bırakmadığını gösterdi. Bu nedenle, teknoloji kullanımını tamamen yasaklamak yerine dengeli bir yaklaşım benimsenmeli.

GÜVENLİ İNTERNET VE EBEVEYN DENETİMİ

Çocukların çevrimiçi ortamda karşılaştığı riskleri azaltmak için güvenli internet uygulamaları kullanılması önerildi.

Prof. Dr. Sonia Livingstone, Londra Ekonomi Okulu’nda yaptığı çalışmalarda, ebeveyn denetim araçlarının çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını %60 oranında azalttığını belirtti.

Ebeveynler, sosyal medya ve oyun platformlarındaki gizlilik ayarlarını kontrol ederek çocuklarını koruyabilir.

ROL MODEL OLMA VE ÖZ DENETİM ÖĞRETME

Çocuklar, ebeveynlerinin teknoloji kullanım alışkanlıklarını taklit ediyor. Bu nedenle, ailelerin kendi ekran sürelerini gözden geçirmesi büyük önem taşıyor.

Dr. Young, “Ebeveynler, çocuklarına teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmayı öğretmek için önce kendileri örnek olmalı” dedi.

Çocuklara öz denetim becerisi kazandırmak için, teknoloji kullanımına dair açık kurallar belirlenmeli ve bu kurallara birlikte uyulmalı.