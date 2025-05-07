Çocukları yemeklerden kaçıran 10 beslenme hatası

‘Çocuğum yemek yemiyor, neden?’ diye soran ailelere yanıt Çocuk Gelişimci Deniz Temur'dan geldi.

Çocukların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yetişkinlerden farklı olduklarının altını çizen Deniz Temur, "Aileler çocuklarını beslerken bir yetişkin gibi düşünmekten vazgeçip, çocuğun ihtiyaçlarını takip etmeliler. 'Büyümez, boyu uzamaz, hasta olur, gece uyanır' gibi kaygılar yerine 'çocuğum şuan neden yemek yemiyor, onu ne rahatsız ediyor, onu yerken neler rahat ettirebilir?' diye düşünmek çocuk dostu bir beslenme düzeni kurmak gerekir" dedi.

ÖNCE DUYGULARINI DOYURUN

Çocukların hayatı duygularla yaşadıklarını belirten Temur, ailelere 'çocukların önce ruhunu, sonra karnını doyurun' tavsiyesinde bulundu ve ailelerin çocukları beslerken yaptığı 10 hatayı ve sonuçlarını anlattı.

İŞTE ÇOCUKLARI YİYECEKLERDEN KAÇIRAN 10 YAYGIN BESLENME HATASI...

1- EMZİRME SORUNLARI

Emzirme çocukla anne arasında ilk beslenme bağının kurulduğu önemli bir aşamadır. Anne sütü alımı bir nedenle mümkün olmadıysa ek gıdaya geçişle başlayan katı beslenme süreçleri anneler ve bakım verenler içi kaygı verici olabilir. Bu kaygının yüksekliği çocukların besinleri reddetmesine neden olabilir. Eğer meme reddi veya başka bir nedenle çocuğunuzu emziremediyseniz ve bu sizde stres yaratıyorsa önce bu duyguları tamir ederek yeni beslenme aşamasına geçmek faydalı olacaktır.

2- ANNE SÜTÜ/FORMÜL MAMANIN ERKEN KESİLMESİ YADA AZALTILMASI

Ek gıdaya geçişle birlikte çocukların artık anne sütü yada formül mamaya ihtiyacı olmadığı fikri oldukça yaygın bir yanlıştır. 6 ila 12'nci aylar arasında çocukların ana öğünleri anne sütü veya formül mamadır. Çocuklar asıl ihtiyaç duydukları anne sütü/formül mamaya ulaşamadıklarında katı besinleri denemeyi reddederler. Bu nedenle 6-12 ay arasındaki dönemi çocukları kademeli olarak besinlere ve farklı lezzetlere alıştırmak için kullanmak gerektiğini hatırlamalı.

3 -EK GIDAYA YANLIŞ ZAMANDA BAŞLAMAK

Ek gıdaya geçiş genel olarak 5 ila 6'ncı aylarda olsa da her çocuğun ek gıdaya hazır bulunuşluk durumu aile ve bir uzman tarafından değerlendirmelidir. Çocuğunuz desteksiz oturamıyorsa, eliyle nesneleri henüz tutamıyorsa henüz ek gıdaya başlamak için hazır olmayabilir. Çocuk henüz fizyolojik olarak katı gıdaya geçişe hazır değilse beslenmeyi reddedebilir.

4- ÇOCUĞUN KENDİ KENDİNE BESLENMESİNE İZİN VERMEMEK

Çocuğun 'aç kalma' ihtimali bakım verenlerin en çok strese sokan konuların başında geliyor. Bu nedenle aileler çocuğun kendi kendine yemek yemesini desteklemek yerine beslemeyi tercih ederler. Oysa ki çocuklar hazır olduklarında beslenmeyi başarabilirler. Zamanında ve doğru şekilde kendi kendine yemek yemesine izin verilmeyen çocuklarda besin reddi yaşanabilir.

5- İHTİYAÇTAN FAZLA BESLENME

Çocukların mide kapasiteleri biz yetişkinlere kıyasla oldukça küçüktür. Bu nedenle, porsiyonlar yetişkinin istediği kadar değil, çocuğun fizyolojik kapasitesi kadar hazırlanmalıdır. Çocuklarda ihtiyaçtan fazla beslenme hazımsızlık, kabızlık, reflü gibi sorunları beraberinde getirebileceği gibi, çocukları beslenmeden soğutabilir.

6-EKRANLA BESLEME

Çocuğum yemek yemiyor! diyen ailelerin imdadına günümüzde ne yazık ki ekranlar yetişiyor. Çok erken dönemde aileler çocuklarını oyalayarak beslenmek için ekranların kullanıyorlar. İlk zamanlarda işe yarar bir yöntem gibi görünse de uzun vadede ekranın kendisi besin reddi nedenine dönüşüyor. Uzun süre ekrana dalarak beslenen, açlık-tokluk hissi gelişmeyen, ne yediğinin farkında olmadan beslenen çocuklar bir süre sonra ekran olsa da yemek yemeyi bırakırlar.

7-PAKETLİ VE ŞEKER ORANI YÜKSEK YİYECEKLERİN TÜKETİLMESİ

Paketli gıdalar ve şeker oranı yüksek yiyecekleri sıklıkla tüketen çocuklarda besin reddi yüksek düzeyde yaşanabilir. Bunun bir nedeni, bu ürünlerin yüksek lezzet ve beyni uyaran içeriklere sahip olmasıdır. Çocuklar diğer besinlerde bu yüksek uyarılma ve lezzet halini bulamadıkları için normal besinleri tüketmek istemezler. Aynı zamanda yüksek kalorili olan paketli ve şekerli ürünler açlık hissinin oluşmasını da engellerler. Böyle bir durumda ailelerin mutlaka çocukların günlük beslenme düzeninden bu ürünleri çıkarması yada çok az miktara indirmeleri gerekir.

8- ZORLA BESLEME

Çocuklar besinleri reddettiğinde aileler bu döngüden çıkmak için yetişkin güçlerine başvururlar ve çocuklarını zorla beslemeye başlarlar. Yemeye zorlama ister fiziksel, ister sözel olsun besin reddinin en yaygın ve zorlu nedenidir. İsteği dışında zorla beslenen çocuklarda uzun yıllar süren beslenme bozuklukları görülebilir. Aileler bu yöntemin işleri olduğundan daha kötü hale getireceğini bilerek vazgeçmesini tavsiye ederim.

9- BAKIM VEREN STRESİ VE ÖFKESİ

Çocuklar duygularıyla hareket eder, duygularıyla karar verirler. Eğer ortamdaki duygular onları destekliyorsa öğrenmeye ve denemeye açık olurlar. Bu kural beslenme ortamı için de geçerlidir. Eğer bakım verenler sakin, yapıcı ve destekleyici bir duygu durumundaysa çocuklar zamanla yiyeceklerle temas etmeye başlarlar. Ancak ortamda stres ve öfke yüksekse çocukların bedeni hızla alarm durumuna geçer ve beslenemez hale gelirler. Stresli bir ortamda çocuklar 'aç olsalar bile' yemek yiyemezler.

10- GELİŞİM BASAMAKLARININ BESLENME ÜZERİNE ETKİLERİNİ BİLMEMEK

Çocuklar büyüyüp geliştikçe fizyolojik ve duygusal ihtiyaçları da değişir. Bu değişim doğrudan beslenme alışkanlıklarına da etki eder. Örneğin, ek gıdaya geçişte son derece uyumlu olan bir çocuk, 12 ayla birlikte büyüme hızı düşmeye başladığında daha az besine ihtiyaç duyar ve yiyecekler reddetmeye başlar. Bu türden kritik gelişim aşamaları ve sonuçları hakkında ailelerin bilgi sahibi olması ve çocuklarının beslenmesi yeniden düzenlemesi gerekir. Bu geçiş aşamalarının yetişkinler tarafından doğru yönetilmemesi kalıcı ve uzun süreli besin reddine neden olabilir.