Çocukların büyümesini etkileyen nedenler hangileri

İşte çocukların büyümelerini önleyen 3 faktör…

Çocukların büyümesini etkileyen nedenler hangileri

Büyüme, çocuğun sağlıklı olduğunun en önemli göstergesi. Normal büyüme süreci için sağlıklı beslenmek ve normal bir hormon dengesine sahip olmak gerekiyor. Ancak diğer faktörlerde çocuklarda büyümeyi etkileyebiliyor.

Çocuklarda büyümeyi etkileyen 3 faktör;

Cinsiyet

Cinsiyetin büyümede de etkisi mevcut. Kız çocukları daha hızlı büyür ve gelişir. Erkek çocuklar ise genellikle ergenlikten sonra kız çocuklarını geçer.

Hormonal faktörler

Çocukların salgıladıkları hormon seviyesi de büyümeyi etkileyen önemli bir faktör. Bu hormonlar büyüme hormonu, tiroit (büyüme ve gelişme) hormonu, ergenlikte androjen ve östrojen hormonlarıdır.

Genetik

Uzun boylu ailelerin çocukları uzun boylu, zayıf anne babanın çocukları daha zayıf ve kilolu ailelerin çocukları ise kilolu olmaya eğilimli olabilir. Bu da çocuğun yeterince uzayamamasına, zayıf ya da kilolu olmasına neden olabilir.

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