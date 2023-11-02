Çocukların çaldığı araç zeytinlikte bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çalınan hafif ticari aracı biri 13 diğeri 15 yaşında iki çocuğun çaldığı tespit edildi. Çalıntı araç bir zeytinlikte terkedilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi.

KAYNAK: İHA
Çocukların çaldığı araç zeytinlikte bulundu

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 35 BFV 181 plaka sahibinin beyaz renkli Volkswagen Caddy aracının çalınmasıyla ilgili başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Hacı İshak Mahallesi'nde meydana gelen çalıntı araç olayına dair çalışmalar sonucunda, çalınan aracın Efendi Mahallesi 263. Sokakta bir zeytinlik alan içerisinde bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili M.C.K. (13) ve B.Y. (15) adlı iki şüpheli çocuğu da yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan araç ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

aw067856-01.jpg

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerle ilgili tahkikat başlattı.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı Gündem
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı Sağlık
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü Spor
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür Karikatür
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür
Ses dalgalarıyla gelen güzellik Sağlık
Ses dalgalarıyla gelen güzellik
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı Magazin
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı