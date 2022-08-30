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Çocuklarınız bu resimleri çiziyorsa dikkat!

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nesrin Köseoğlu, “Resimler çocuğun iç dünyasına açılan bir kapıdır. Çocuklar ruhsal yaşantılarını çizdikleri resimlere yansıtır.” dedi ve hangi resimlerin neleri işaret ettiğini açıkladı. İşte çocuklarla ilgili bilinmeyen gerçekler…

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:18
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:20
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Çocukların çizdiği resimler ruh sağlıklarını ortaya koyuyor

Çocuklarınız bu resimleri çiziyorsa dikkat!
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“Çocuklar, aile, arkadaş ve toplumla ilgili ilişkilerindeki karmaşık duygularını resim yaparak ifade ediyor. Örneğin uçak onlar için özgür olmayı, yüksek binalar özlemleri olduğunu, evden çıkan yollar ise yardıma ihtiyaçları olabileceğini gösteriyor”
Bu sözler Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nesrin Köseoğlu’na ait. Köseoğlu , çocuklarda resim yapmanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Resim yapmanın çocuğun iç dünyasına açılan bir kapı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Köseoğlu, çocukların ruhsal yaşantılarını çizdikleri resimlere yansıttıklarını anlattı.

“RESİMLERİ ANLAMAK ÇOCUĞU ANLAMAK GİBİDİR”

Uzm. Dr. Köseoğlu, “Çocuk resimlerini anlamak onları anlamak gibidir ve psikolojik olarak değerlendirmemizde de yardımcı olmaktadır. Küçük yaşta beyindeki düşünme hızıyla, dildeki hız birbirine eşit hızda değildir. Küçük çocukların beyni çok hızlıdır. Fakat dil gelişimi o kadar hızlı olmayabilir ve bu durumda çocuğun kendisini ifade etmede zorluklar yaşayabilmektedir. Tam da burada resim kendini ifade etmenin en iyi aracı olabilmektedir. Çocukların karaladıkları ve çizdikleri, bizim için çok değerli anlamlar ifade eder” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK RESİMLE TANIŞIRKEN BUNLARA KESİNLİKLE DİKKAT EDİLMELİ!”

Uzm. Dr. Köseoğlu, resim eğitimi öncesi dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle açıkladı:

“Çocuğun eline kalem vermeden önce biz karalama yapmalıyız örnek olmalıyız ki çocuk bunu taklit edebilsin.
Ufak kâğıtlarda sıkılabilirler, biraz büyük kâğıt daha iyi olabilir.
Resim yaparken müdahale etmemeliyiz ki çocuk kendi iç dünyasını yansıtabilsin
Çizdikleri resmin nelerden bahsettiğini sorabilirsiniz.
Resimlerin anlamını anlamada bir kaç soru önemli rol oynayabilmektedir.Hatırladıkları bir anın resmini çizmelerini isteyebilirsiniz.”
 

ÇOCUK YÜKSEK BİNALAR ÇİZERSE?

Resimlerin çocuğun hayatındaki birçok şeyi anlatabileceğine değinen Uzm. Dr. Köseoğlu, “Bir uçak çizmesi kuş gibi özgür olmayı, yüksek binalar özlemleri veya gerginliği, evden çıkan yollar rehberliğe ihtiyacını ifade edebilir. Büyük çizilen resimler çocuktaki hiperaktif ya da dürtü kontrolü zayıf olan çocuklar tarafından çizilmekte iken, daha küçük resimler biraz daha çekingen, zayıf özgüven duyusu olan çocuklar tarafından çizilmektedir. Büyük gözler çizmek kendisiyle ilgilenilmesini isteyen çocukları ifade edebilmektedir. Yine resimlerde çizilen baş resmi, otoriteyi temsil edebilmektedir. Çocuklar otoriter olan kişinin başını daha büyük çizebilmektedirler. Mutsuz çocuklar, oturan bir çocuk ya da adam resmi çizebilirler. Kişiler arasında bazı nesnelerin koyulması, iletişim eksikliğini gösterebilmektedir. Kişiler arası iletişimi, anne baba ve kardeşler arasındaki iletişimi de resimlerden tahmin edebiliriz. Kişiyi diğerlerinden ayrı yerde bırakma, o kişinin kısıtlandığını ya da bazı çocuklar tarafından daha özgür olduğunu da ifade edebilmektedir” diye konuştu
 

SEVMEDİKLERİNİ NE ŞEKİLDE ÇİZERLER?

Çocuğun resim yaparken bazı kişileri aile içerisinde göstermesi ya da tam tersi göstermemesinin de bir anlamı olabileceğini belirten Dr. Köseoğlu, “Sevmedikleri kişiyi sayfanın sonuna doğru çizme ya da hiç çizmeme durumları olabiliyor. Sözgelimi kardeş kıskançlığı olabilen durumlar buna en iyi örnektir. Bireyselleşme ve özgürleşme ihtiyacı duyan çocuklar kendilerini sayfanın en soluna çizebilmektedirler. Tabi ki bunların hepsinin bir bütün halinde incelenmesi, uzman biri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir ve resim yorumlanırken çocuğun gelişim evreleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Resim çizmek üretkenliktir, hayal dünyasını geliştirmek, bilişsel gelişinde artış, dikkat becerilerinde artış, bir konuya farklı çözümler bulabilmeyi de geliştirmektedir” diye konuştu.

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