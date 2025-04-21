Çocukların çok sevdiği çizgi film geri dönüyor!

Kaynak: AA
Çocukların çok sevdiği çizgi film geri dönüyor!

Çocukların çok severek izlediği çizgi film Niloya yeniden ekranlarda olacak. Uzun zamandır yeni bölümü yer almayan çizgi film TRT Çocuk'ta yer alacak.

Yerli çizgi film kahramanı Niloya'nın yeni sezonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlayacak.

Niloya ve arkadaşlarının 13 bölümden oluşan yeni sezonu, sabah saat 10.00'da TRT Çocuk ekranlarında ve kendi YouTube kanalında minik izleyicileriyle buluşacak.

Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle Türkiye'nin uzun soluklu yerli çizgi film kahramanı Niloya, YouTube'da 590 milyon saat izlenmeyi aştı. Öte yandan Türkçe kanalının yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve işaret dili kanallarıyla seyircilerle bir araya geliyor.

Psikologlar ve pedagoglar eşliğinde özenle hazırlanan Niloya'nın yeni sezonunda çocukların sadece eğlenmesi değil aynı zamanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, doğayı ve hayvanları sevmeleri, çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları, empati kurmaları, sorumluluk almaları, farklılıklara saygı duymaları gibi birçok toplumsal ve bireysel konuda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

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