7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocukların evde yaktığı ateş yangın çıkardı

Çocukların evde yaktığı ateş yangın çıkardı

Kırıkkale'de, müstakil evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına çocukların evde yaktığı ateşin neden olduğu öğrenildi. 

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 20:41
Takip Et

Çocukların evde yaktığı ateş yangın çıkardı

Çocukların evde yaktığı ateş yangın çıkardı
+
Aa
-

(DHA) - Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi 433 sokakta bulunan Ahmet A.'ya ait müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, çocukların evin içinde ateş yakmasıyla eşyalar alev aldı. Kısa sürede evi saran yangında, evde bulunan Ramazan Ş. (13), Hiranur Ş. (5) kendi imkanlarıyla evden çıkarken, Lütfiye Ş. (82) ise evde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Lütfiye Ş., çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince mahsur kaldığı evden çıkartıldı. Karbonmonoksit gazından etkilenen Lütfiye Ş., Ramazan Ş. ve Hiranur Ş. ile mahsur kalan Lütfiye Ş.'yi kurtarmak için eve giren Satılmış Demir ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
1
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
2
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
3
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
4
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
5
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
7
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿Brezilya Milli Takımı açıklandı: Dünya Kupası kadrosuna 39 yaşındaki yıldız da alındı
﻿Brezilya Milli Takımı açıklandı: Dünya Kupası kadrosuna 39 yaşındaki yıldız da alındı
﻿Brezilya Milli Takımı açıklandı: Dünya Kupası kadrosuna 39 yaşındaki yıldız da alındı
﻿Tramvay yoluna giren cip raylarda asılı kaldı
﻿Tramvay yoluna giren cip raylarda asılı kaldı
﻿Tramvay yoluna giren cip raylarda asılı kaldı
﻿Putin 50 bin kişiyi cepheye sürdü
﻿Putin 50 bin kişiyi cepheye sürdü
﻿Putin 50 bin kişiyi cepheye sürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.