Çocukların fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri için Çocuk Meclisi kuruldu

Kütahya'da çocukların fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri ve şehrin karar alma süreçlerine aktif katılım sağlayabilmeleri amacıyla Kütahya Çocuk Meclisi kuruldu. Kütahya Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen bu proje, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu gelişmeyi tüm Türkiye için örnek bir adım olarak değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Birleşmiş Milletler'in 1989 yılında imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi, her çocuğun kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahip olduğunu belirtir. Biz de bugün, bu önemli sözleşmeye olan bağlılığımızı bir adım ileriye taşıyoruz. Çocuklarımız, Kütahya'da söz sahibi olacak, demokrasi kültürünü küçük yaşlardan itibaren öğrenecek ve fikirlerini özgürce dile getirebilecek."

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, Başkan Kahveci, çocukların eşit haklarla büyüyebileceği bir Kütahya oluşturma hedeflerini vurgulayarak, "Hep birlikte çocuk dostu bir şehir inşa edeceğiz. Çocuk haklarını ve katılımını güçlendirerek, onların daha parlak bir geleceğe sahip olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Kütahya Çocuk Meclisi üyeleri arasında demokratik bir oylama yapıldı. Meclis Başkanlığı'na Alya Asya Kehribar, Başkan Yardımcılığı'na ise Selim Ural Maltaş seçildi. Meclis, başkan ve başkan yardımcısının yanı sıra iki genel sekreter ve beş üyeden oluşacak. Çocuk Meclisi üyeleri, şehrin karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katılacak.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, belediye yetkilileri, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katılım gösterdi.