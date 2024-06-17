Çocukların 'Fresh Park' sevinci

Manisa Büyükşehir Belediyesi okulların tatil olmasıyla birlikte açtığı 'Fresh Parklar'la çocukları sevindirdi.

Çocuklar hem serinledi hem de top oynadılar

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda yer alan Fresh Parkları, çocukların hizmetine açtı. Birçok su oyuncağının yer aldığı Fresh Park’ta, çocuklar yaz boyunca eğlencenin tadını çıkaracak. Parklar hafta içi, 12.00-18.00 saatleri arası, hafta sonu da 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çocuklarını parka getiren ebeveynler, memnuniyetin dile getiren Özlem Güler “Memnunuz. Çocuklar açısından çok iyi. Eğlenceli. Serinliyorlar. Sıcaktan evde duramıyorlar. Deniz de uzak. Sürekli gidilmiyor." dedi