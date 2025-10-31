Küçük yaştaki çocuklarda göz damlası kullanılması gereken tedaviler, direnç ve ağlama krizleri nedeniyle çoğu ebeveyn için zorlu bir sürece işaret etti. Bu zorluklar hem ilacın etkinliğini düşürüyor hem de tedavi uyumunu ciddi ölçüde etkiliyordu.

Dünya çapında önde gelen pediatrik göz hastalıkları uzmanları, ailelerin bu süreci daha rahat yönetmesi için bilimsel verilerle desteklenen pratik uygulama tekniklerini kamuoyuna ifade etti.

KAPALI GÖZ TEKNİĞİ: EN PRATİK VE ETKİLİ ÇÖZÜM

Çocuklarda damla damlatma sırasında yaşanan en büyük zorluğun, çocuğun gözünü sımsıkı kapatması olduğu belirtildi. Bu duruma çözüm olarak, Dr. Shari Weiss (ABD, Çocuk Sağlığı Merkezi Oftalmoloji Uzmanı) tarafından önerilen kapalı göz tekniği öne çıktı.

Dr. Weiss, çocuğun sırtüstü yatırılmasını ve gözleri kapalıyken damlanın gözün iç köşesine (burun köküne yakın kısma) bırakılmasını tavsiye etti. Çocuk gözlerini açtığında damlanın otomatik olarak göze süzülerek içeri girdiğini, bu yöntemin korkuyu azalttığını ve gözle doğrudan teması en aza indirdiğini ifade etti.

ÇİFT KİŞİLİK UYGULAMA VE DOĞRU POZİSYON ÖNEM TAŞIDI

Çocukların direncini kırmak için, özellikle küçük yaş gruplarında, damlanın bir partnerle birlikte uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

Dr. Stacy L. Pineles (UCLA Sağlık Merkezi Pediatrik Oftalmoloji Uzmanı), bir kişinin çocuğun kollarını ve bacaklarını nazikçe sabitlerken diğer kişinin damlayı damlatmasının süreci kolaylaştırdığını aktardı.

Daha büyük çocuklarda ise başın arkaya doğru eğilerek gözlerin yatay bir düzlem oluşturmasının sağlandığını, bu pozisyonda alt göz kapağının hafifçe aşağı çekilerek oluşturulan "cep" kısmına damlanın sıkılmasının ideal yöntem olduğu belirtildi. Damla uygulandıktan sonra çocuğun gözünü yavaşça kapatmasının ve nazikçe iç köşeye (burun tarafına) bir dakika kadar baskı uygulanmasının, ilacın burun kanalına akıp sistemik dolaşıma karışmasını önlediği bilimsel olarak gözlemlendi ve önerildi.

EBEVEYNLERE PSİKOLOJİK YAKLAŞIM ÇAĞRISI

Uluslararası çalışmalar, ebeveynlerin kaygısının çocuklara doğrudan yansıdığını gösterdi. İngiltere'deki bir araştırmanın sonuçlarına göre, ebeveynlerin sakin kalması, uygulamadan önce çocuğa yaşına uygun, kısa ve güven verici bir açıklama yapması (örneğin, "Gözün hemen iyileşmesi için sihirli bir damla damlatacağız" gibi) sürecin başarısında kritik rol oynadı.

Dr. Federico G Velez (UCLA Sağlık Merkezi Pediatrik Oftalmoloji Bölümü Öğretim Üyesi), damlalık ucunun göze, kirpiklere veya herhangi bir yüzeye temas etmesinden kaçınılmasının enfeksiyon riskini önlemek için hayati önem taşıdığını ve uygulamanın hijyen kurallarına dikkat edilerek temiz ellerle yapılması gerektiğini dile getirdi.

Aynı anda birden fazla damla kullanılacaksa, ilaçların emilimini ve etkinliğini korumak için her damla arasında en az beş dakika beklenmesi gerektiği de bilimsel çevrelerce ortak görüş olarak açıklandı.