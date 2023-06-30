Çocukların gözleri neden kızarır

Çocuklarda göz kızarıklığına oldukça sık görülüyor. Anne babaların, kızarıklığın fazla ve inatçı olduğu, özellikle de çocuğun gözlerini kısarak bakması durumunda vakit kaybetmeden göz hekimine başvurmaları gerekiyor. Göz kızarıklığı, göz sağlığı açısından uyarıcı bir belirtidir. Göz sağlığı konusunda bazı aksaklıklar olduğunu gösterir. Göz kızarıklıklarının önemli bir kısmı hafif mikrop kapmaları yani enfeksiyonlardan kaynaklanır. Göz alerjileri de göz kızarıklığı oluşturan tablolar arasındadır.

Uzun süre tablet ve bilgisayar ekranına bakmak veya uykusuz kalmak da göz kızarıklığı oluşturur.

GÖZ KIZARIKLIĞI ÖNEMLİ BİR SORUNUN GÖSTERGESİ Mİ?

Göz kızarıklıklarının önemli bir kısmı ağır bir hastalığın belirtisi olmamakla birlikte ılık su ile ıslatılmış pamukla temizlenmesi ve benzeri tedbirlerin alınmasıyla bir iki gün içerisinde geçer. Fakat göz kızarıklığıyla birlikte görme bulanıklığı oluşuyor veya çocuk gözünü açamayacak derecede ağrı duyuyor ve kızarıklık birkaç günde geçmiyorsa zaman kaybetmeden göz hekimine başvurulmalıdır.

Çocuğumun gözü sık sık kızarıyor ve çapaklanıyor. Acaba gözü mikrop mu kapıyor? Tedavide hangi ilacı kullanmalıyım?

Gözün mikrop kapması durumunda koyu sarı-yeşilimsi çapaklanmayla birlikte kızarıklık görülür. Çocukluk döneminde gözde mikrobik hastalık sık görülür ve çoğunlukla tehlikeli değildir. Gözün mikrop kaptığı düşünülen durumlarda ılık su ve pamukla gözler günde 3-4 defa temizlenmelidir. Ilık suyla temizleme sonrasında çapaklanma geçmezse göz hekimine müracaat edilmelidir. Hekim önerisi olmadan ilaç kullanılmamalıdır.

Aileler, çocuklarının gözündeki basit kızarmalara alışıktır. Fakat kızarıklığın fazla olması viral ve tedaviye dirençli bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu nedenle kızarıklığın fazla ve inatçı olduğu, özellikle de gözlerin kısılarak bakılması durumunda vakit kaybedilmeden göz hekimine muayene olunmalıdır.

Çocuğumda üst solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte gözlerde kızarıklık ve çapaklanma oluştu. Birbiriyle bağlantısı olabilir mi? Ağızdan antibiyotik alıyor, göz için de ilaç gerekli midir?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir kısmında gözü saran zarlar da etkilenir ve konjonktivit (gözde kızarıklık) görülür. Bu durumda göz, günde 3-4 kez ılık su ve pamukla temizlenmelidir. Ilık su ile ıslatılmış pamukların göz üzerinde birkaç dakika bekletilmesi de enfeksiyonla mücadele açısından yararlıdır. Bir gün süre ile temizlik ve pansuman uygulamaya rağmen kızarıklık ve çapak geçmezse, doktor önerisiyle göz damlaları ve merhemleri tercih edilebilir.

Çocuğumun alerjik bir bünyesi var ve göz alerjisi olduğu söylendi. Gözleri sık sık kaşınıyor ve kızarıyor. Tedavi verildi ancak kızarıklık arada sırada görülüyor. Kalıcı çözüm nedir?

Göz alerjileri özellikle bahar ve yaz mevsimi olmak üzere hemen her zaman görülebilir. Alerjen olarak adlandırılan ve bazı kişilerin gözlerinin aşırı reaksiyon/ tepki verdiği maddeler bulunur. Sık görülen alerjenler arasında bitki tozları, güneş ışınları, ev tozları gibi yaygın bazı etkenler bulunur. Tüm alerjilerin tedavisinde temel ilke alerjenden mümkün olduğunca uzak kalınmasıdır. Açık havadayken güneş gözlüğü kullanılması ve göz çevresinin soğuk suyla yıkanarak olası alerjenlerin azaltılması gibi önlemler de alınabilir.

Alerjik durumlara tedavi verilse de tedavinin bitiminden sonra hastanın alerjenle karşılaşmasıyla tekrar alerji oluşabilir. Göz alerjileri açısından tüm sorunları çözen, kalıcı bir tedavi bulunmamaktadır.

Alerjiye neden olan etkenler gözlenerek çocuğunuzu alerjenlerden uzak tutabilir, alerjik reaksiyon sıklığını ve şiddetini azaltabilirsiniz.