Çocukların gözü önünde soyundu. Adana’da parkta banyo yapan kadın şok etti

Vatandaşlar, kadının bu davranışına tepki gösterdi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların Gözü Önünde Soyundu

Olay, bugün gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi’ndeki dinlenme parkında meydana geldi. Parka gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyunmaya başladı. İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı. Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Vatandaşlar Duruma El Atılmasını İstedi

Parkta bulunan vatandaşlar, kadının bu davranışına şaşkınlık ve kızgınlıkla tepki gösterdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyledi. Vatandaşlar, yetkililerin duruma el atmasını ve parkların güvenliğini sağlamasını istedi.