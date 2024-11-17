Çocukların hayalleri Balıkesir'de yankı buldu

Balıkesir'deki Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında mektuplarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile paylaştı. Çocukların hayallerindeki Balıkesir'i anlatan mektupları dinleyen Akın, ‘Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Şehri yönetirken çocuklarımızın fikirlerini de önemsemeliyiz’ dedi.

Çocuk Meclisi, kentteki eksiklikleri dile getirerek, engelsiz bir şehir talebinde bulundu. Başkan Akın, parkların engelsiz hale getirileceğini ve bu konuda projeler geliştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılmasına yönelik talepler de dikkate alındı. Kütüphanelerdeki çalışma alanlarının genişletileceğini belirten Akın, çocukların önerileri doğrultusunda ‘Çocuk Köyü’ için yenileme projeleri üzerinde çalışacaklarını müjdeledi.

Başkan Akın, çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yaptığımız bu toplantı çok anlamlıydı. Çocuklarımızın fikirlerine sahip çıkmak için çalışacağız’ dedi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, çocukların yazdığı mektupların değerli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların gelecekleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çocuk Meclisi Başkanı Atakan Yurtyapan, Başkan Akın’a teşekkür ederek, sunulan fikirlerin gerçekleştirilmesi hususunda umutlu olduklarını ifade etti. Velilerden Fatma Türkoğlu da çocukların kendilerini değerli hissettiklerini ve önerilerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.