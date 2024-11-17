Çocukların hayalleri Balıkesir'de yankı buldu

Kaynak: ANKA
Çocukların hayalleri Balıkesir'de yankı buldu

Balıkesir'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, çocuklar mektuplarını Başkan Akın'a sundu. Engelsiz bir kent talebi ve daha fazla kurs istediler.

Balıkesir'deki Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında mektuplarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile paylaştı. Çocukların hayallerindeki Balıkesir'i anlatan mektupları dinleyen Akın, ‘Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Şehri yönetirken çocuklarımızın fikirlerini de önemsemeliyiz’ dedi.

Çocuk Meclisi, kentteki eksiklikleri dile getirerek, engelsiz bir şehir talebinde bulundu. Başkan Akın, parkların engelsiz hale getirileceğini ve bu konuda projeler geliştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılmasına yönelik talepler de dikkate alındı. Kütüphanelerdeki çalışma alanlarının genişletileceğini belirten Akın, çocukların önerileri doğrultusunda ‘Çocuk Köyü’ için yenileme projeleri üzerinde çalışacaklarını müjdeledi.

Başkan Akın, çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yaptığımız bu toplantı çok anlamlıydı. Çocuklarımızın fikirlerine sahip çıkmak için çalışacağız’ dedi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, çocukların yazdığı mektupların değerli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların gelecekleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çocuk Meclisi Başkanı Atakan Yurtyapan, Başkan Akın’a teşekkür ederek, sunulan fikirlerin gerçekleştirilmesi hususunda umutlu olduklarını ifade etti. Velilerden Fatma Türkoğlu da çocukların kendilerini değerli hissettiklerini ve önerilerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Son Haberler
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"
Bartın’da 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Bartın’da 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Göbeklitepe'ye turist yağdı
Göbeklitepe'ye turist yağdı
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde “terörsüz Türkiye” mütabakatı çıktı
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde “terörsüz Türkiye” mütabakatı çıktı
Bingöl müftülüğü 44 öğrenciye icazet belgesi verdi
Bingöl müftülüğü 44 öğrenciye icazet belgesi verdi