Çocukların isyanı Belediye personelini durdurdu: Sosyal medyada gündem oldu

Kar yağışı ve okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar sokaklara doldu taştı. Sultanbeyli'de kar topu oynayan çocuklar kar küreme aracını görünce yolunu kesti. Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı kar küreme aracının şoföründen "Abi bu sokağa girme, sürekli karları temizliyorsunuz bırakın da oynayalım" şeklinde talepte bulundu.

Çocukların bu masum ve içten talebine Sultanbeyli Belediyesi personeli kayıtsız kalmadı. Personelin, "Bu sokağa girmeyeyim mi?" şeklindeki sorusuna "Girme abi ne olur, zaten ayda yılda bir kar görüyoruz, bırak da oynayalım" diye cevap verdi.

Ardından belediye personelinin, "Tamam bu sokağa girmiyorum" şeklindeki cevabı üzerine çocuklar büyük sevinç yaşadı. Sevinç çığlıklarıyla diğer arkadaşlarının yanında giden çocuklar kar oyunu keyfine kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan o görüntülerin üzerine, Sultanbeyli Belediye personeline çok sayıda teşekkür mesajı yağdı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.