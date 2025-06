Çocukların kalbi alarm veriyor! Uzmanlar uyarıyor

Modern yaşam tarzı, sadece yetişkinleri değil, çocukları da tehdit etti. Hareketsizlik, fast food ağırlıklı beslenme ve artan stres, çocukların kalp sağlığını ciddi şekilde riske attı.

Bilim dünyası, genç nesillerde artan kalp hastalığı riskine karşı alarm zilleri çalarken, uzmanlar aileleri ve yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. Çocukların kalbi, hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ÇOCUKLARDA KALP SAĞLIĞI KRİZİ

Son yıllarda yapılan çalışmalar, çocukluk çağında kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayan faktörlerin hızla arttığını ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden pediatrik kardiyolog Prof. Dr. Jane Newburger, çocuklarda obezite ve hareketsiz yaşamın, damar sertliği (ateroskleroz) gibi ciddi sorunların erken yaşlarda başlamasına neden olduğunu belirterek, “Çocuklukta oluşan damar hasarı, yetişkinlikte kalp krizi riskini artırıyor. Bu bir saatli bomba” dedi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırma, 10-18 yaş arası çocukların %20’sinde yüksek kolesterol ve tansiyon gibi kalp hastalığı öncüllerinin tespit edildiğini gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)raporuna göre, çocukluk çağında obezite oranları son 20 yılda %50 arttı. Bu durum, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların çocuklarda görülme sıklığını artırdı.

Londra Üniversitesi’nden çocuk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Russell Viner, “Fast food kültürü ve ekran bağımlılığı, çocukların kalp sağlığını tehdit ediyor. Fiziksel aktivite eksikliği, damar sağlığını bozan en büyük etkenlerden biri” dedi.

TEHLİKE NEREDE? HAREKETSİZLİK VE KÖTÜ BESLENME

Çocuklarda kalp sağlığı riskinin artmasının başlıca nedenleri arasında hareketsiz yaşam tarzı, şekerli ve işlenmiş gıdalarla beslenme, stres ve uyku düzensizliği yer aldı.

Fast food tüketimi, çocuklarda kötü kolesterol (LDL) seviyelerini yükselterek damar tıkanıklığına zemin hazırladı.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, haftada üç veya daha fazla fast food tüketen çocuklarda damar esnekliğinin %15 azaldığını ortaya koydu. Ayrıca, pandemi sonrası artan ekran süresi ve stres, çocuklarda kan basıncını yükselterek kalp sağlığını olumsuz etkiledi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ACİL EYLEM ŞART

Uzmanlar, çocuklarda kalp sağlığı krizine karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Cleveland Clinic’ten pediatrik kardiyolog Dr. Kenneth Zahka, “Çocukluk çağında sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak, kalp hastalıklarını önlemenin anahtarı. Aileler, çocuklarına sebze-meyve ağırlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırmalı” dedi.

Uluslararası uzmanlar, çocukların kalp sağlığını korumak için şu adımları önerdi.

Sağlıklı Beslenme: Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar yerine, lifli gıdalar, sebze ve meyve tüketimi teşvik edilmeli.

Fiziksel Aktivite: Günde en az 60 dakika orta-yüksek yoğunluklu egzersiz yapılmalı.

Stres Yönetimi: Mindfulness ve rahatlama teknikleri, çocukların stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Düzenli Kontroller: Çocukların kan basıncı, kolesterol ve kilo ölçümleri düzenli olarak takip edilmeli.

AİLELER NE YAPMALI?

Uzmanlar, ailelerin çocuklarının kalp sağlığını korumada kilit rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Viner, “Aileler, çocuklarına rol model olmalı. Birlikte yürüyüş yapmak, sağlıklı yemekler hazırlamak ve ekran süresini sınırlamak, büyük fark oluşturabilir” dedi. Ayrıca, çocukların fast food reklamlarına maruz kalmasının sınırlandırılması için hükümetlere de çağrıda bulundu.

Okullarda kantin denetimlerinin artırılması ve sağlıklı menülerin zorunlu hale getirilmesi de öneriler arasında.

GELECEĞİN KALPLERİ İÇİN HAREKETE GEÇİN

Çocukların kalbi alarm veriyor ve bu alarmı susturmak için acil harekete geçmek gerekti.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, hareketsiz yaşam, kötü beslenme ve stresin genç yüreklerde ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkça ortaya koydu.

Prof. Dr. Newburger, “Çocuklarımızın kalbi, geleceğimizin aynası. Onları korumak, sadece bir sağlık meselesi değil, bir neslin geleceğini kurtarmak demek” dedi.