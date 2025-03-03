Çocukların kar sevinci: "İlk defa kar gördük"

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene kar yağan yerlere gitmeye imkanı olmayan çocuklar için Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Park içerisine kamyonetler kar getirdi. Toroslar'dan getirilen kar haberini duyan vatandaşlar çocukları ile parka akın etti. Çocuklar burada doyasıya eğlenirken birbirine kar topu atarak kıran kırana mücadele etti. Eğlenceli anlar, ortaya yüzleri gülümsetecek renkli görüntüler çıkardı.

"İLK DEFA KAR GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Karla oynayan çocuklardan Elif Nur Aydın, "İlk defa kar gördüğüm için çok mutluyum. Önceden karın nasıl olduğunu bilmiyordum bugün burada karın hacminin nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Burada kar topu savaşı yaptık, eğlendik" dedi.

Çocuklardan Ali Erdem de ilk defa kar gördüğünü söyleyerek, "Buraya kar getirildiğini gördüm direkt koşarak geldim. Bizi çok mutlu ettiniz, teşekkür ederim getirdiğiniz için. Kalbim çok hızlı atıyor burada kar ile oynadığım için. Burada kar topu ile oynuyoruz, kardan kayıyoruz, kardan adam yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EVDE YATIYORDUM KAR GETİRİLDİĞİNİ DUYUNCA YERİMDEN FIRLADIM"

Kar getirilme haberini evde yattığı esnada alan Muhammet Emin İlhan, "Evde yatıyordum, kar getirildiğini annem ve babam haber verdi hemen koşarak geldim. Kardan adam yaptık, oyunlar oynadık çok eğlendim, herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. ​​​​​​​

Vatandaşlardan Lale Berk ve Ercüment Genç ise çocuklarının daha önce kar görmediklerini, buraya getirilen kar sayesinde onların çok mutlu olduklarını ifade etti. ​​​​​​​​​​​​​​