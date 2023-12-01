Çocukların kavgasına aileler taş ve sopalarla karıştı. 12 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerin de dahil olması sonucu arbedede 12 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çocukların kavgasına aileler taş ve sopalarla karıştı. 12 yaralı

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde mahalledeki çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların yakınları olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu.

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TAŞLAR SOPALAR KONUŞTU

Çıkan taşlı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 11 kişiyi olay yerinde tedavi ederken, 1 kişiyi kentteki hastaneye kaldırdı.

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Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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