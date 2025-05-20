Çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu: 2 Yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alındı. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan arbede sırasında park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.