Olay, 8 Kasım saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir zincir markette meydana geldi. K.M.B., oğlu E.O.B.’yi darbettiğini iddia ettiği market çalışanı B.Ç.’yi yumrukladı. B.Ç. yere yığılırken, K.M.B. ile arkadaşları O.Ç. ve H.Ç. tarafından tekmelenip, marketin dışına çıkartıldı. Durumu fark eden bir diğer market çalışanı M.P., satırla olaya dahil oldu. O.Ç., M.P.’nin elinden satırı aldı, sonrasına K.M.B., O.Ç., H.Ç. ve M.P. arasında arbede yaşandı. Diğer vatandaşların dahil olmasıyla taraflar arasındaki arbede sonlandırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, K.M.B., O.Ç. ve H.Ç.’yi gözaltına aldı.

‘SİNİRLİYDİM YÜZÜNE DOĞRU YUMRUK ATTIM’

K.M.B.’nin emniyetteki ifadesinde, “Oğlum markete gitti. Market çalışanı B.Ç., oğlumun beline vurup, ‘Babanı çağır babanı da dövdürürüm’ demiş. Oğlum bunu bana söyleyince ben de markete gittim. Oğluma kimin onu dövdüğünü sorunca B.Ç.’yi gösterdi. B.Ç.’ye neden çocuğumu dövdüğünü sordum. O da ‘Ben vurmadım’ dedi fakat sinirliydim, yüzüne doğru yumruk attım. Kafasına birkaç kez vurdum. Beni gören arkadaşlarım O.Ç. ve H.Ç., yanıma geldi. Yere düşürüp 1-2 kere tekme attığım B.Ç.’yi dışarıya çıkardım. M.P. elinde satır ile ‘Öldürürüm sizi’ diyerek markete geldi. Satırı görünce market karşısında bulunan işletmeden bıçak alarak geri geldim. O.Ç.’nin M.P.’nin elindeki satırı aldığını görünce, bıçağı bıraktım. M.P.’ye birkaç kez vurdum, şikayetçiyim” dedi.

O.Ç. ve H.Ç ise emniyetteki ifadelerinde, kavgayı ayırmak için araya girdiklerini B.Ç. ve M.P.’yi darbetmediklerini öne sürerek suçlamaları reddetti.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, market çalışanı B.Ç.’nin elini boynuna attığı E.O.B. ile bir süre konuştuğu, daha sonra oğluyla markete giren K.M.B.’nin B.Ç.’yi yumrukladığı, yere yığılan B.Ç.’nin K.M.B., O.Ç ve H.Ç. tarafından tekmelenip marketin dışına çıkardığı, diğer market çalışanı M.P.’nin satırla olay dahil olduğu görülüyor. Görüntünün devamında ise O.Ç.'nin, M.P.’nin elindeki satırı aldığı, H.Ç.’nin M.P.’ye yumruk attığı, yere yığılan M.P. ile K.M.B., O.Ç. ve H.Ç. arasında yaşanan arbede yer alıyor.