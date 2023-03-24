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Çocukların okumaya doyamadığı kitapların adresi Net Çocuk Yayınları

Çocukların gelişimine yönelik yayınladığı kitaplarla Net Çocuk Yayınları, ebeveynlerin tercihi oldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:59
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Çocukların okumaya doyamadığı kitapların adresi Net Çocuk Yayınları

Çocukların okumaya doyamadığı kitapların adresi Net Çocuk Yayınları
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Okul öncesi eğitimin, önemli ve hassas bir konu olduğundan yola çıkarak çocuklara yönelik eğitici ve öğretici kitaplar yayınlayan Net Çocuk, “0-3 yaş kitaplar” kategorisi dışında “Boyama faaliyet ve aktivite” ile “Öykü ve masallar” kategorilerinde de anne babaların güvenli limanı olmayı sürdürüyor.

“netcocuk.com”da vitrin ürünler arasında; “Bal Sever Kocaayak”, “Tombik Tavşan Nino”, “Yaramaz Tarçın”, “Bez Kitap-Arı” ve “Meritta Kirli Deniz” dikkat çeken eserler arasında yer alıyor.

329 TL ve üzeri ücretsiz kargo seçeneği bulunan Net Çocuk’ta seçili setlerde ilave yüzde 20 indirim bulunuyor.

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