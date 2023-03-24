Çocukların okumaya doyamadığı kitapların adresi Net Çocuk Yayınları

Okul öncesi eğitimin, önemli ve hassas bir konu olduğundan yola çıkarak çocuklara yönelik eğitici ve öğretici kitaplar yayınlayan Net Çocuk, “0-3 yaş kitaplar” kategorisi dışında “Boyama faaliyet ve aktivite” ile “Öykü ve masallar” kategorilerinde de anne babaların güvenli limanı olmayı sürdürüyor.



“netcocuk.com”da vitrin ürünler arasında; “Bal Sever Kocaayak”, “Tombik Tavşan Nino”, “Yaramaz Tarçın”, “Bez Kitap-Arı” ve “Meritta Kirli Deniz” dikkat çeken eserler arasında yer alıyor.



329 TL ve üzeri ücretsiz kargo seçeneği bulunan Net Çocuk’ta seçili setlerde ilave yüzde 20 indirim bulunuyor.