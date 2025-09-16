Çocukların organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi! Mahalleli çaresiz kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde art arda yaşanan hırsızlık olaylarıyla gündeme geldi. 13-14 yaşlarında 2 çocuk hırsızlıklarıyla esnafı canından bezdirdi. Çocuklar, bir hafta arayla işyerlerinde hırsızlık yaparken kameraya yakalandılar.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir hafta arayla scooter, motosiklet ve bir iş yerinden para çalındı. Olayların aynı çocuk hırsızlar tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, mahalleli tedirginlik yaşıyor. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan İsa Kurt'un evinin önünden scooter'ı çalındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızlığı 13-14 yaşlarında 3 çocuğun gerçekleştirdiği görüldü.

Bir hafta önce de aynı mahallede bir elektrikli motosikletin çalındığını belirten Kurt, "Saat sekiz buçuk civarında kapının önünde scooterımı çaldılar. Ben evdeyken 3 tane çocuk gelip alıp götürüyorlar. Bir hafta önce de hemen yan tarafta elektrikli motor götürdüler. Bayağıdır buralarda dolaşıyorlar. Bazı esnaftan da duyuyoruz, hırsızlıklarını çoğaltmışlar. Evlerimize de girebilirler diye tedirginiz" dedi.

Kurt, sadece kendi scooterının değil mahalledeki iş yerlerinin de hedef alındığını dile getirerek, "Aşağıda börekçiyi de soymuşlar. Emniyete şikayette bulunduk. Çocukların hep aynı elbiseleri giydiğini görüyoruz. Küçük yaşta ama ciddi şekilde hırsızlık yapıyorlar. Rahatsızız, evimize de girmelerinden korkuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, aynı kişilerin hırsızlık yaptığı iddiasında bulunarak güvenlik güçlerinden önlem alınmasını istedi.

