Çocukların oyunu ahır ve samanlık yaktı

Düzce’de çocukların eğlencesi samanlık ve ahırı küle döndürdü. Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 3 hayvan veteriner hekimlerin kontrolü altına alındı.

Çocukların oyunu ahır ve samanlık yaktı

İHA'nın haberine göre, olay, Çerkez Taşköprü köyünde meydana geldi. Sokak arasında çocukların torpil atarak eğlenmesi sonucunda torpilden çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı.

Bir anda alev topuna dönen samanlıktaki yangını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler altı ahır üstü samanlık olan muhitteki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürerek kontrol altına aldı.

Olay sebebi ile ahırda bulunan 3 inek dumandan etkilenerek veterinere götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw900612-01.jpg

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Son Haberler
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi Güncel
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var? Keşfet
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı Güncel
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor Güncel
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı Güncel
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı
Oy kullanmaya ambulansla gittiler Güncel
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı Güncel
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı