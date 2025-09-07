Çocukların sık karşılaştığı problem için uzmanından uyarı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber, çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal ilişkileri de gündeme geliyor.

Ancak uzmanlara göre okul ortamında çocukların sıklıkla karşılaştığı en ciddi problemlerden biri de akran zorbalığı. Klinik Psikolog Selin Zivane, bu konuda hem aileleri hem de öğretmenleri uyardı.

Klinik Psikolog Selin Zivane açıklamasında, akran zorbalığının yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayarak, "Zorbalık psikolojik, sözel ve siber yollarla da ortaya çıkabilir. Mağdur çocuklarda kaygı, özgüven eksikliği, akademik başarıda düşüş ve sosyal hayatta içe kapanma görülebilir. Zorbalığı yapan çocuklarda ise öfke kontrolü problemi, empati yoksunluğu ve duygusal ihmal dikkat çeker. Her iki taraf da aslında acil yardıma ihtiyaç duyar" şeklinde konuştu.

Zivane, ailelere ve öğretmenlere önemli tavsiyelerde de bulunarak, "Çocuklarınıza empati, iletişim ve sınır koyma becerilerini küçük yaşlardan itibaren kazandırın. Onları yargılamadan dinleyin, öğretmenler sınıfta böyle bir durumla karşılaştığında mutlaka rehberlik servisine bildirsin. En önemlisi de sessiz kalmayalım" dedi.