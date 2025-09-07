Çocukların sık karşılaştığı problem için uzmanından uyarı

Kaynak: İHA
Çocukların sık karşılaştığı problem için uzmanından uyarı

Klinik Psikolok Selin Zivane, okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler arasında sıkça karşılaşılan akran zorbalığına dikkat çekerek "Zorbalık fark edildiğinde sessiz kalmayalım." dedi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber, çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal ilişkileri de gündeme geliyor.

Ancak uzmanlara göre okul ortamında çocukların sıklıkla karşılaştığı en ciddi problemlerden biri de akran zorbalığı. Klinik Psikolog Selin Zivane, bu konuda hem aileleri hem de öğretmenleri uyardı.

Klinik Psikolog Selin Zivane açıklamasında, akran zorbalığının yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayarak, "Zorbalık psikolojik, sözel ve siber yollarla da ortaya çıkabilir. Mağdur çocuklarda kaygı, özgüven eksikliği, akademik başarıda düşüş ve sosyal hayatta içe kapanma görülebilir. Zorbalığı yapan çocuklarda ise öfke kontrolü problemi, empati yoksunluğu ve duygusal ihmal dikkat çeker. Her iki taraf da aslında acil yardıma ihtiyaç duyar" şeklinde konuştu.

Zivane, ailelere ve öğretmenlere önemli tavsiyelerde de bulunarak, "Çocuklarınıza empati, iletişim ve sınır koyma becerilerini küçük yaşlardan itibaren kazandırın. Onları yargılamadan dinleyin, öğretmenler sınıfta böyle bir durumla karşılaştığında mutlaka rehberlik servisine bildirsin. En önemlisi de sessiz kalmayalım" dedi.

Son Haberler
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yılı anıldı
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yılı anıldı
Uzun süre tablet ve telefona bakmak akademik başarıyı çok düşürüyor
Uzun süre tablet ve telefona bakmak akademik başarıyı çok düşürüyor
Çocukların sık karşılaştığı problem için uzmanından uyarı
Çocukların sık karşılaştığı problem için uzmanından uyarı
Eczacı Odası Başkanından sahte ilaç uyarısı
Eczacı Odası Başkanından sahte ilaç uyarısı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak