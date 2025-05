Çocukların sürekli terlemesi ve çabuk yorulması ölümcül olabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Bilimsel çalışmalar ve uluslararası uzmanlar, çocuklarda aşırı terleme, efor sırasında nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi belirtilerin, doğştan kalp hastalıkları ya da edinilmiş kalp sorunlarının erken işaretleri olabileceğini ortaya koydu. Halk arasında “Çocuklarda kalp hastalığı olmaz” şeklindeki yaygın inanış, teşhis ve tedavide gecikmelere yol açarak çocukların hayatını riske atabildi.

BİLİMSEL BULGULAR: AŞIRI TERLEME VE NEFES DARLIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Çocuklarda kalp hastalıklarının yaklaşık %1 oranında görüldüğünü belirten çalışmalar, bu sorunların büyük ölçüde doğuştan gelen kalp anomalilerinden kaynaklandığını gösterdi.

Journal of the American Heart Association’da yayımlanan bir araştırma, konjenital kalp defektlerinin, her 1000 canlı doğumda 8-10 bebekte tespit edildiğini ortaya koydu. Bu defektler, kalp odacıklarını ayıran septumdaki deliklerden (ventriküler septal defekt) aort darlığına kadar geniş bir yelpazede yer aldı.

Aşırı terlemenin, özellikle kalp yetmezliği olan çocuklarda sıkça görüldüğünü gösteren bir başka çalışma, PMC’de yayımlandı. Araştırma, kalp yetmezliği olan çocuklarda sempatik sinir sisteminin aşırı aktif hale gelmesiyle ter bezlerinin hiperaktif bir şekilde çalıştığını ve bunun sıvı kaybına yol açabileceğini belirtti. Bu durum, özellikle bebeklerde beslenme sırasında terleme ve kilo alamama gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Nefes darlığı ise, özellikle efor sırasında ortaya çıkan bir diğer kritik belirti. Pediatric Cardiology dergisinde yer alan bir makale, ventriküler septal defekt gibi konjenital kalp hastalıklarının, akciğerlere fazla kan pompalanmasına neden olarak nefes darlığına yol açtığını vurguladı. Bu durum, çocuklarda sık sık zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin hazırladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Hindistan’daki Fortis Escorts Kalp Enstitüsü’nden Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Radhakrishnan, aşırı terlemenin çocuklarda genellikle normal kabul edilse de, beslenme veya hafif aktiviteler sırasında ortaya çıkan terlemenin ciddi bir kalp sorununun habercisi olabileceğini söyledi.

Dr. Radhakrishnan, “Bebekler, kalp hastalığı nedeniyle kanı etkili bir şekilde pompalamak için daha fazla efor sarf eder. Bu da sürekli terlemeye neden olur” dedi.

Amerikan Kalp Derneği’nden Dr. Supratim Sen, konjenital kalp defektlerinin erken teşhisinin hayati olduğunu vurguladı.

Dr. Sen, “Maalesef, bazı ebeveynler, çocuklarında kalp deliği teşhisi konulduğunda ameliyatı erteleyebiliyor. Bu gecikme, pulmoner hipertansiyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve tedavi şansını ortadan kaldırabilir” dedi. Dr. Sen, bebeklerde beslenme güçlüğü, mavi dudaklar ve tırnaklar gibi belirtilerin acil müdahale gerektirdiğini ekledi.

Stanford Üniversitesi Çocuk Sağlığı Merkezi’nden Dr. David Rosenthal ise, nefes darlığının genellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarıyla karıştırıldığını belirterek, “Efor sırasında nefes nefese kalan bir çocuğun mutlaka bir pediatrik kardiyolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Erken teşhis, hayat kurtarır” dedi.

HANGİ BELİRTİLER ALARM ZİLİ ÇALIYOR?

Uzmanlar, aşağıdaki belirtilerin çocuklarda kalp hastalığı şüphesi uyandırması gerektiğini vurguladı:

Aşırı Terleme: Özellikle beslenme, uyku veya hafif aktiviteler sırasında baş ve alın bölgesinde yoğun terleme.

Nefes Darlığı: Efor sırasında ya da dinlenirken hızlı ve zorlu nefes alma.

Mavi Renk Değişikliği (Siyanoz): Dudaklar, tırnaklar veya dilde mavimsi renk, özellikle ağlama veya beslenme sırasında.

Kilo Alamama: Bebeklerde yetersiz kilo artışı veya büyüme geriliği.

Sık Enfeksiyonlar: Tekrarlayan zatürre veya solunum yolu enfeksiyonları.

Hızlı Yorgunluk: Oyun oynarken veya basit aktivitelerde çabuk yorulma.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, bu belirtilerden herhangi birinin fark edilmesi durumunda vakit kaybetmeden bir pediatrik kardiyoloğa başvurulmasını önerdi.

Teşhis için genellikle fetal ekokardiyografi, elektrokardiyogram (EKG) ve göğüs röntgeni gibi yöntemler kullanıldı.

Dr. Rosenthal, “Fetal ekokardiyografi, hamilelik sırasında bile kalp defektlerini tespit edebilir. Erken teşhis, cerrahi müdahale veya ilaç tedavisiyle tam iyileşme şansını artırır” dedi.

Tedavi, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiyor. Bazı hafif defektler kendi kendine kapanabilirken, ciddi vakalarda cerrahi müdahale gerekebildi.

Children’s Hospital of Philadelphia’dan Dr. Lynne Ha, ilaç tedavilerinin (örneğin digoksin ve diüretikler) kalp fonksiyonlarını desteklemede etkili olduğunu, ancak bazı durumlarda kalp naklinin kaçınılmaz olabileceğini belirtti.

ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇİN

Çocuklarda kalp hastalıkları, doğru zamanda müdahale edildiğinde tedavi edilebilir. Ancak, belirtilerin hafife alınması, geri dönüşü olmayan komplikasyonlara yol açabildi.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, aşırı terleme ve nefes darlığı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Çocuğunuzun sağlığı için bir an önce harekete geçin ve şüpheli durumlarda uzman bir doktora başvurun.