Çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'de 18 yaşından küçük bir kişi zeytin bahçesinde elindeki tabancayla havaya ateş açarken, arkadaşı da kayda aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Mezitli ilçesindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, zeytin bahçesinde bulunan yaşları 18'den küçük iki çocuktan biri elindeki tabanca ile havaya peş peşe ateş açtı. Diğeri ise bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Tehlikeli görüntüler, çevredeki bir binadaki vatandaş tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada yaşları 18'den küçük olan 2 çocuğun kimliği belirlenerek yakalandı. 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Son Haberler
Geleceğın mimarı: Çin ve yapay zekanın yeni çağı
Geleceğın mimarı: Çin ve yapay zekanın yeni çağı
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor! (4 Ağustos 2025)
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor! (4 Ağustos 2025)
Bozkurtlar okuma zamanı
Bozkurtlar okuma zamanı
Hadise gözyaşlarına boğuldu!
Hadise gözyaşlarına boğuldu!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 8 rekor birden kırdı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 8 rekor birden kırdı!