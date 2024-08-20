Çocukların vazgeçilmeziydi iflasını ilan etti

Ekonomik krizlerin etkisiyle Türkiye'deki birçok şirket zor günler geçiriyor. Küçük tekstil markaları iflas ederken, gıda sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler de konkordato ilan ediyor. 1996 yılında üretime başlayan ve kısa sürede iç pazarda lider konuma gelen Toybox, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

MALİ ZORLUKLAR NEDENİYLE KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Bir döneme damgasını vuran oyuncaklı sakızlarıyla tanınan Toybox Gıda A.Ş., son yıllarda müşteri kitlesini genişleterek genç ve yetişkin tüketicilere de hitap etmeye başlamıştı. Ancak, sadece oyuncaklı sakız değil, aynı zamanda jelibon ve çikolata gibi atıştırmalıklar da üreten Toybox Gıda, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Yıllık 15 bin ton çikolata üretim kapasitesine sahip olan Toybox Gıda'nın iflas haberi, sektörde geniş yankı uyandırdı.

14 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN 1 YILLIK MÜHLET ALDILAR

Oyuncaklı çikolatalarıyla çocukların favorisi olan Toybox Gıda, ekonomik sorunlarını konkordato ilanıyla aşmayı hedefliyor. Şirket, 14 Ağustos 2024 itibarıyla mahkemeden bir yıllık kesin mühlet aldı. Toybox Gıda, Jelly, Licorice ve Marshmallow gibi çocukların sevdiği ürünlerle sektörde önemli bir yere sahip.