Çocukların yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA
Çocukların yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Şanlıurfa'da yaşları küçük 4 çocuğun, sulama tankerinin arkasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Şanlıurfa'da yaşları küçük 4 çocuğun, sulama tankerinin arkasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yaşları küçük 4 çocuk belediyeye ait sulama aracının arkasına bindi. Tutunmakta güçlük çeken çocukların yaşadığı büyük tehlike, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Arkadan seyreden bir otomobilin de yakın mesafede ilerlemesiyle büyük tehlike atlatan çocuklar, sürücülerin kornalı tepkisinin ardından kaçarak uzaklaştı. Yaşanan tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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