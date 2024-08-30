Çocuklarını almaya giden anne dehşeti yaşadı

Kağıthane'de çocuklarını almaya giden anne şiddete maruz kaldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyadan video paylaşarak yardım isteyen kadın, 'Eski eşim beni orada silahla kovalamıştır. Ben sadece şunu istiyorum. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum' dedi.

Kağıthane Talatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 4 çocuk annesi kadının eski eşi, görüştüğü çocuklarını geri getirmedi. Bunun üzerine kadın çocuklarını eski eşinden almaya gitti. Eski eş çocukları kadına göstermezken, bu sırada eski eşinin sevgilisi ve kuzeni kadını sokak ortasında darbetmeye başladı. Tekme tokat darbedilen kadın kendini korumaya çalışsa da başarılı olamadı. O sırada çevrede toplananlar da olaya müdahale etmedi. Bir süre sonra sokaktan geçen 2 kişi araya girerek kavgayı sonlandırdı.

OLAY ANI CEP TELEFONUNDA

Kadının darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefou kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerde oturan kadının 2 kadın tarafından darbedildiği anlar görülüyor. Darbedilen kadının 'Bırak beni' diye bağırdığı anlar da görüntülerde yer alıyor. 2 kişinin yere düşen kadını darbetmeye devam ettiği sırada 2 kişi araya girerek kavgayı sonlandırıyor.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Sokak ortasında darbedilen kadın, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, bir video paylaşarak yardım istedi. Mağdur kadın videoda 'Eski eşim çocuklarımın görüş gününün dışına çıktığı için ben çocuklarımı almaya gittim. O sırada eski eşimin sevgilisi ve kuzeni tarafından darbedildim. Şok oldum. Dizimden bir ameliyat geçirdiğim için insanların bana saldırışını sineye çektim. Ben şuna inanıyorum.

4 çocuğumun psikolojisini bozmuş olabilirler; ama ben adalete inanıyorum ve güveniyorum. Bu videonun sonunda ellerinden kurtulduktan sonra eski eşimin gelmesiyle o da beni darbetti. Eski eşim beni orada silahla kovalamıştır. Ben sadece şunu istiyorum. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum' ifadelerini kullandı.

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