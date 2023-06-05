Çocuklarını öldürmekten hüküm giymişti... Gerçek 20 yıl sonra bilimle ortaya çıktı

Avustralya'da en küçüğü 19 günlük, en büyüğü 19 haftalık olan Caleb, Patrick, Sarah ve Laura ismindeki çocuklar, 10 yıl içinde bilinmeyen sebeplerle aniden yaşamlarını yitirdi.

Dört çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anne Kathleen Folbigg yargılandı ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kathleen Folbigg, o dönem “Ülkenin en korkunç seri katili” olarak adlandırılmıştı.



20 yıldır tutuklu bulunan talihsiz kadın, yeni bilimsel bulguların ortaya çıkması sonrasında serbest bırakıldı.

2004'te sona eren davada savcılık kadının çocuklarını boğarak öldürdüğünü öne sürmüş, Folbigg ise cinayet suçlamasını reddederek çocukların doğal yollarla öldüğünü savunmuştu.

Folbigg'in serbest kalması için yıllardır bilim insanlarının öncülüğünde yoğun bir kampanya yürütülüyordu.

HEPSİNDE GENETİK MUTASYON VARDI

Ortaya çıkan yeni bilimsel bulgularda 55 yaşındaki kadının çocuklarını öldürmediği anlaşıldı.

Odatv'de yer alan habere göre; Emekli yargıç Tom Bathurst tarafından yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, sırlarla dolu davanın seyrini değiştiren önemli bir kanıta ulaştı. Çocukların genetik bir mutasyondan kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi. Çocuklarda çok nadir görülen ve ani epilepsi ya da kalp krizine yol açabilen genetik mutasyon saptandığı bildirildi.

Savcılık, yeni bilgiler ışığında Folbigg'in çocuklarını öldürmediğine dair ciddi şüpheler bulunduğunu belirterek kadının derhal affedilmesine ve serbest bırakılmasına karar verildiğini duyurdu.

Emekli yargıç Bathurst da, “Kabul etmeliyim ki Bayan Folbigg, sadece çocuklarıyla ilgilenen bir anneydi” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Folbigg, 20 yıl sonra bu sabah cezaevinden çıkarken, dava Avustralya basınında “Ülkenin en büyük adalet skandalı” olarak manşetlere taşındı.

Kesin kararın birkaç ay içinde açıklanması beklenirken Folbigg'in devlete tazminat davası açabileceği kaydedildi.