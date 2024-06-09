Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

Kaynak: İHA
Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

Niğde’de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çocuklarını almaya gittiği evde kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Yarhisar köyünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan R.T. (32) isimli şahıs çocuklarını almak için kayınpederi C.D.'nin evine gitti.

İddiaya göre çocukları vermeyi reddeden kayınpederi ile aralarında çıkan tartışma sonrası R.T. kayınpederini bıçakladı. Evde bulunan diğer insanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. C.D.'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, cinayet şüphelisi R.T. ise kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay ile ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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