Korkunç olay Gaziantep'te yaşandı. Sema ve Abdullah Bozoklar çifti, bedensel ve zihinsel engelli kızları Deniz Esin’in (4) aslında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği, ancak geçen yıl açılan dava sonucunda kızlarının hemşire H.D.B.’nin şiddeti sonucu engelli kaldığını öğrenmenin şokunu yaşadı.

Bir hemşire 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Deniz Esin'in bacağında morluklar gördü.

ŞİDDETİ KAMERALAR KAYDETTİ, AİLEYE BİLGİ VERİLMEDİ

Deniz Esin’in sağlıklı dünyaya geldiğini bilen hemşire hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hemşire H.D.B.’nin bebeğe şiddet uyguladığının tespit edilmesi üzerine hastane yönetimi bilgilendirildi, bebek de muayeneye alındı. Muayene sonucunda bebeğin bacağının kırık olduğu tespit edildi. Daha sonra Deniz Esin Bozoklar özel bir hastaneye sevk edildi ve burada yapılan tedavisinin ardından bebek aileye teslim edildi. Hastane yetkilileri aileye, bebeğin hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğunu söyledi.

HEMŞİRENİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Hemşire H.D.B.’nin hastanedeki görevine son verirken, İl İdare Kurulu da kamera görüntüleri ve Deniz Esin Bozoklar’ın sağlık durumuyla ilgili belgeleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne göndererek bilirkişi raporu istedi.

KIRIK BACAĞINA 5 GÜN SONRA MÜDAHALE EDİLMİŞ

Bilirkişi heyeti, incelemenin ardından hazırladığı raporu Kahramanmaraş İl İdare Kurulu’na gönderdi. Raporda, hemşire H.D.B.’nin Deniz Esin Bozoklar’dan kan almaya çalışırken zorlandığı, bunun üzerine bebek huzursuzlanınca H.D.B.’nin bebeğe şiddet uygulamaya başladığı belirtildi. Şiddet nedeniyle bebeğin bacağının kırıldığı ve kırık bacağa 5 gün sonra müdahale edildiği yer aldı.

Raporda, “Kamera kayıtlarının incelenmesinde hemşire H.D.B.’ın 26 Mayıs 2021 tarihli nöbetinde bebeğin sağ temporal bölgesine şiddetle iki defa vurduğu, sağ kol ortasından tutup bebeği ileri geri hareket ettirerek şiddet içerecek şekilde sarstığı, sağ uyluk bölgesini şiddet içerecek şekilde birkaç kez sıktığı, sol uyluk bölgesinden sıkıp ani ve hızlı bir şekilde çevirerek bebeği sırt üstü yatar vaziyetten kendine doğru döndürdüğü, bu eylem sonrasında bebeğin durağanlaştığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde grafisi çekilerek uyluk kemiğinde kırık olduğu saptanarak gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bebekte saptanan kırığın, hemşire H.D.B.’nin şiddet içerikli eylemleri ile meydana geldiği yönünde tıbbi kanaat oluşmuştur” denildi.

'BU DURUMU KABULLENMİŞTİK'

Abdullah Bozoklar, doğumun normal bir şekilde gerçekleştiğini ve gelişim sorunu nedeniyle kızının kuvöze alındığını, 2 ay sonra da kızının bacağının kırıldığını öğrendiklerini söyledi. Hastanenin kendilerine herhangi bir açıklama yapmadan Deniz Esin’i entübe bir şekilde özel bir hastaneye sevk ettiğini belirten Bozoklar, orada çocuğa epilepsi ve serebral palsi teşhisi konulduğunu ifade etti.

GELEN MESAJ ŞOK ETTİ

Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın açılıp UYAP’a girilmesinin ardından Sema ve Abdullah Bozoklar’a e-Devlet’ten dava günü mesajı geldi. Mesajı açan çift, hemşire H.D.B.’nin Deniz Esin’e şiddet uyguladığı iddiasıyla kamu davası açıldığını görünce şoke oldu.

"3 YIL SONRA HABERİMİZ OLUYOR"

"Yani bu çocuk darp edilmiş, bizim 3 yıl sonra haberimiz oluyor." diyerek isyan eden baba "Orada bir hemşire kızımızı darp ediyor. Bu kamera görüntüleriyle, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sabitleniyor. Bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor kızı. Yani bu şekilde yani canice bir hareketlerde bulunuyor” dedi.

'HEMŞİRE VE HASTANE EL ELE VERİP BU HALE GETİRMİŞLER KIZIMI'

Kızının engelli kalmasında hastanenin ihmali olduğunu belirten Bozoklar, kızının 5 gün kırık bacakla yaşadığını ve hastanenin hiçbir şekilde müdehalede bulunmadığını vurguladı.

"Bir hemşirenin bacak kırmasıyla başlayan, hastanenin 5 gün boyunca müdahale etmemesiyle devam eden bir süreç" diyen baba "Serebral palsi hastalarının 13-15 yaş gibi bir ömrünün olduğunu biliyoruz. Yani bunun devletimizden bu işin peşini bırakmayacaklarını umuyoruz, güveniyoruz. Bizim adalete olan güvencemiz tamdır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız, her zaman da arkasında duracağız kızımızın” dedi.

“GELECEK RAPOR, HAKLILIĞIMIZI AÇIKLIĞA KAVUŞTURACAKTIR”

Ailenin avukatı Sait Bolat ise Deniz Esin Bozoklar’ın engelli kalmasına neden olan hemşire şiddetiyle ilgili dava sürecinin devam ettiğini söyledi.

Dosyanın Adli Tıp Kurumu'nda olduğunu belirten avukat "Adli Tıp Kurumundan gelecek olan rapor dosyamızdaki haklılığımızı açıklığa kavuşturacaktır” diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE YÜREK DAYANMAZ'

Bebeğin yaşadığı şiddeti gösteren kamera görüntülerini de izlediğini belirten Bolat, görüntüleri izlemeye çoğu insanın yüreğinin dayanmayacağını belirterek olayın dehşetini bir kez vurguladı.