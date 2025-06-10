Çocuklarının evinde eski eşini vurdu

Kaynak: İHA
Çocuklarının evinde eski eşini vurdu

Çocuklarının yanına gelen kadını eski kocası silahla yaraladı.

Zonguldak'tan Kurban Bayramı ziyareti için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen kadın, eski kocası tarafından silahla vurularak yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı kadın ise hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, Adapazarı ilçesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen E.K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi E.K.'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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