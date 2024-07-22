Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm

Sakarya Adapazarı'nda çocuklarının gözü önünde darbedip, ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı. A.T. gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana geldi. A.T., boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı.

Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtarmaya çalışırken A.T., “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. A.T., ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı.