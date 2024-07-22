Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm

Adapazarı'nda akıllara durgunluk veren olayda A.T isimli şahıs eşini çocuklarının önünde darp edip ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı.

Sakarya Adapazarı'nda çocuklarının gözü önünde darbedip, ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı. A.T. gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana geldi. A.T., boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı.

Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtarmaya çalışırken A.T., “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. A.T., ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı.

84257-2.jpg

84257-1.jpg

84257.jpg

İlgili Haberler
Kadınların kavgasını erkekler bile ayıramadı
Erkeklerin bile ayıramadığı kavga
'Garson, bakar mısın' cinayetinde cezalar belli oldu
'Garson, bakar mısın' cinayetinde cezalar belli oldu
Son Haberler
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış Teknoloji
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken Gündem
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı Gündem
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı Gündem
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı
Bülent Uygun veda etti Spor
Bülent Uygun veda etti
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var Yaşam
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var