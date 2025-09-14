Çocuklarının yanında öldürülmüştü; cinayet şüphelisi yakalandı!

Kaynak: DHA
Çocuklarının yanında öldürülmüştü; cinayet şüphelisi yakalandı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinin önünde aracına binerken çocuklarının yanında bıçaklanarak öldürülen Erkan Ceylan'ın (40) cinayet şüphelisi Y.D. (39) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi. Y.D., çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkan Ceylan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erkan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

2-011.jpg

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışma sonucunda Y.D.'nin saklandığı yer tespit edilerek operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

