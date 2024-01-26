Çocuklarınıza her vitamini vermeyin

Çocukların büyüme ve gelişmeleri için vitaminler hayati önem taşır. Ancak, vitaminlerin fazlası da zararlı olabilir. Uzmanlar, çocuklara hekime danışmadan vitamin takviyesi yapmanın sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Vitaminler, vücutta pek çok işlevi yerine getiren organik bileşiklerdir. Çocuklarda vitamin eksikliği, mental ve fiziksel gelişimi etkileyebilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasız bırakabilir.

ÇOCUKLARA VİTAMİN VERİRKEN DİKKAT

Ancak, vitaminlerin fazlası da zararlı olabilir. Bazı ebeveynler, çocuklarının sağlıklı beslenip beslenmediğine bakmaksızın, gelişi güzel vitamin takviyesi yapabiliyor. Bu da, vitaminlerin vücutta birikmesine ve toksik etki yaratmasına neden olabiliyor. Özellikle yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerinin aşırı alımı, kalp, böbrek, karaciğer, kemik, cilt gibi organlarda hasara yol açabiliyor.

Uzmanlar, çocuklara vitamin verirken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar. Normal büyüyen ve sağlıklı beslenen çocuklarda vitamin takviyesine ihtiyaç duyulmadığını, ancak bazı durumlarda doktorun önerisiyle vitamin takviyesi yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bu durumlar şunlardır:

Prematüre doğan çocuklar

Sütten kesilen veya süt içmeyen çocuklar

Vegan veya vejetaryen beslenen çocuklar

Kronik hastalığı olan çocuklar

İlaç kullanan çocuklar

Yetersiz veya tek tip beslenen çocuklar

Uzmanlar, çocuklara vitamin verirken şunlara dikkat edilmesi gerektiğini de vurguluyorlar:

Vitamin takviyesi yapmadan önce mutlaka doktora danışmak

Doktorun önerdiği doz, süre ve formda vitamin takviyesi yapmak

Vitamin takviyesini besinlerle birlikte almak

Vitamin takviyesini güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklamak

Vitamin takviyesinin son kullanma tarihine bakmak

Vitamin takviyesinin yan etkilerini takip etmek

Vitamin takviyesini başka ilaçlarla birlikte kullanmamak

