Çocuklarınızı okulda nelerden korumalıyız

Okulların açılmasıyla çocuklarda İshal, bulantı, kusma gibi belirtilerle başlayan üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu, “Ortak eşyaların kullanılması enfeksiyonların hızla yayılmasına neden olur. Uyku düzeni olan çocuklarda bağışıklık sistemi daha sağlıklı çalışıyor o nedenle buna dikkat etmek gerekir. Her çocuğun haftada en az 2 gün 30 ila 60 dakika süreyle egzersiz ya da spor yapması gerekir Vitamin ve mineral ihtiyacının haftada en az bir gün mevsim balıkları yenerek, taze mevsim sebze ve meyveleri tüketerek doğal yollarla karşılanmasını öneriyorum” diye uyarıda bulundu.

Sınıfların kalabalık ve havasız olduğuna dikkat çeken Hacıoğlu, “Özellikle okula ilk kez başlayan çocuklar okula başladıkları ilk yıl içinde yaklaşık 8 kez ateşli üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanır. Okul ortamında bakteri ve virüsler, çoğunlukla damlacık yolu olarak bilinen havada asılı kalan partiküller, doğrudan temas veya besinlerden ağız yoluyla bulaşır. Hastalık geçiren bir çocuğun hapşırma ve öksürmesi ile mikropların havaya saçılması gerçekleşir veya ortak eşyaların kullanılması ile de enfeksiyonlar hızla yayılır” dedi.

UYKU DÜZENİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Çocukların aşılarının ihmal edilmemesi gerekitğini belirten Dr. Hacıoğlu, bu sayede hastalıkların daha hafif geçirileceğinin altını çizdi.

Hacıoğlu, şunları söyledi:

“Uyku düzeni oluşturulan çocuklarda bağışıklık sistemi daha sağlıklı çalışıyor. Bu sebeple uyku ve uyanma zamanının her gün aynı düzende olmasının okula başlamadan önceki dönemde sağlanması gerekiyor. Düzensiz uyku aynı zamanda dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemlerine yol açarak okul başarısının düşmesine sebep olabiliyor”

“ABUR CUBURDAN UZAK TUTUN”

Çocukların bağışıklık sisteminin düzenli egzersiz ve sportif faaliyetler yapmaları ile de destekleneceğini hatırlatan Hacıoğlu, “Her çocuğun haftada en az 2 gün 30 ila 60 dakika süreyle egzersiz ya da spor yapmasının teşvik edilmesi gerekir. Ayrıca vitamin ve mineral ihtiyacının haftada en az bir gün mevsim balıkları yenerek, taze mevsim sebze ve meyveleri tüketerek doğal yollarla karşılanmasına özen gösterilmesi gerekir. Balıkyağı ya da vitamin takviyesi gibi ürünlerin ise ciddi beslenme ve kilo sorunu olan çocuklarda doktor gözetiminde kısıtlı sürelerde kullanılmaları gerekir Çocukların okul beslenmelerinde hazır gıda ve abur cuburdan kesinlikle uzak tutulması gerekir. “ diye konuştu

HANGİ GIDALARDAN KAÇINILMALI

Antibiyotiğe gerek olmayacağının altını çizen Dr. Hacıoğlu, şunlara dikkat çekti:

“Özellikle yağ içeriği yüksek poğaça, simit, tost gibi besinlerden ve parazit riski taşıyan iyi pişmemiş et ürünleri içeren tost gibi gıdalardan kaçınılması şart. Çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması da çocukta diş çürüklerini engelliyor, bu sayede enfeksiyonlarda ilk bariyer olan ağız diş sağlığındaki olası bozulmaların önüne geçiliyor. El hijyeni hastalıklardan korunmada ana kurallardan biri. Okul dönemi hastalıklarının büyük çoğunluğu virüslere bağlı enfeksiyonlar olduğundan antibiyotiğin tedavide yeri yok. Hekimler reçete etmedikçe antibiyotik kullanımından kaçınılması gerekiyor”