Çocuklarınızın gelişimi için en önemli 5 takviye! Her çocuğun ihtiyacı farklı...

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, çocukların sağlıklı gelişimi için en sık önerilen besin takviyelerini YouTube kanalında detaylı bir şekilde anlattı. Çocuklara en sık reçete edilen beş temel takviyeyi sıraladı:
Öncelikle belirtmek isterim, bu bir tedavi önerisi değildir. Eğer çocuğunuzun bir hastalığı varsa veya altta yatan çocuğunuz özelinde bir hastalık varsa en iyi takviye doktorunuzun size önerdiği takviyedir. Benim bu videoda anlatacaklarım genel olarak pediatristlerin de önerdiği ve çocuklara en fazla reçete edilen beş takviyeyi içeriyor.
Çocuklar D vitamini kullanabilir mi?
Birinci sırada D vitamini geliyor. Ülkemiz genel olarak güneşi dik açıyla alan ülkelerden bir tanesi değil ve D vitamini çocukların kemik, beyin ve diş gelişimi için inanılmaz öneme sahip. Hatta çocuk doğar doğmaz bilirsiniz ki genel olarak Devit damla adını verdiğimiz damlalar bebekler için öneriliyor. Çok nadir durumlar haricinde D vitamini ampul olarak önerilmiyor. Genel olarak çocuklarda damla öneriliyor. Peki çocuğunuz için kullanmanız gereken miktar genellikle 2 ila 3 damla miktarında olsa da çocuğunuzun gelişim çağına göre miktar değişebilir. Ama genel olarak D vitamini kullanıyor olmak çocuk doktorlarının genel bir önerisidir.
Çocuklar omega-3 kullanabilir mi?
İkinci sırada omega 3 geliyor. Yani balık yağları. Balık yağları aslında çocukların normal gelişimde rutin bir öneriden ziyade beslenme takviyesi olarak geçiyor. Yani kış aylarında çocuğunuz güzel bir şekilde balık tüketiyorsa illa omega 3 vermek zorunda değilsiniz. Ama şunu biliyoruz. Çocuklar genel olarak balık sevmiyor ve bitkisel omega 3 kaynaklarının beyin gelişimindeki rolü kısıtlı. Özellikle çocuklarda beyin ve göz gelişimi için DHA adını verdiğimiz omega 3 oldukça önemli. İşte bu yüzden çocuklarının hem beyin gelişimi, hem göz gelişimi hem kalp damar sağlığı açısından omega 3 öneriliyor. Ama unutmamanız için hatırlatıyorum. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
Çocuklar Demir takviyesi kullanabilir mi?
Üçüncü sırada demir geliyor. Çünkü çocuklarda özellikle süt çocuğunda süt tüketimi ile beraber demir eksikliği riski artıyor. Süt genel olarak demiri bağlıyor ve demir eksikliğine neden olabiliyor. Ve çocukluk çağında demir eksikliği anemisi oldukça sık. Demir eksikliği sadece kansızlığa değil çocuğun beyin gelişimine de olumsuz etkilerde bulunuyor. Demir eksikliği olan bir çocuğun dikkati daha dağınık öğrenmesi daha yavaş oluyor. İşte bu yüzden pediatri uzmanları genel olarak demir takviyesini öneriyor.
Çocuklar probiyotik kullanabilir mi?
Dördüncü sırada probiyotikler geliyor. Probiyotiklerden kastımız illa gidip eczaneden probiyotik almak şeklinde değildir. Genel olarak fermente gıdalarda yoğurt, kefir gibi gıdalar ciddi probiyotiklerdir. Gelmiş geçmiş en faydalı probiyotik doğal yoğurttur. Marketten aldığınız yoğurt yerine doğal yoğurtlar ciddi bir şekilde probiyotik içerirler. Ama çocuğunuzun ek olarak probiyotiğe ihtiyacı varsa bunu doktorunuza danışınız.
Çocuklar çinko kullanabilir mi?
Son olarak beşinci sırada çocuğunuz için en fazla öneren takviyeler içerisinde çinko geliyor. Çinko genel olarak büyüme, cilt gelişimi ve bağışıklık sistemi için gerekli. Çinko eksikliği çocuklarda maalesef büyüme geriliğini beraberinde getiriyor. Hatta büyüme geriliği ve iştah problemi şikayetiyle doktora giden ailelerde genellikle ilk olarak çinko reçete edilir. Çinko genel olarak kısa süreli ve doktor kontrol verilir ve genellikle sürekli olarak kullanılmaz. Eğer çocuğunuzda çinko eksikliği varsa sık enfeksiyon geçirme, saçlarda dökülme ve büyüme gelişme geriliği meydana gelebilir.