Çocuklarınızın gelişimi için en önemli 5 takviye! Her çocuğun ihtiyacı farklı...

Çocuklar D vitamini kullanabilir mi?

Birinci sırada D vitamini geliyor. Ülkemiz genel olarak güneşi dik açıyla alan ülkelerden bir tanesi değil ve D vitamini çocukların kemik, beyin ve diş gelişimi için inanılmaz öneme sahip. Hatta çocuk doğar doğmaz bilirsiniz ki genel olarak Devit damla adını verdiğimiz damlalar bebekler için öneriliyor. Çok nadir durumlar haricinde D vitamini ampul olarak önerilmiyor. Genel olarak çocuklarda damla öneriliyor. Peki çocuğunuz için kullanmanız gereken miktar genellikle 2 ila 3 damla miktarında olsa da çocuğunuzun gelişim çağına göre miktar değişebilir. Ama genel olarak D vitamini kullanıyor olmak çocuk doktorlarının genel bir önerisidir.