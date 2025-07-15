Çocukluk aşkı

Orkun Kökçü siyah beyazlı formayı giydi. Çocukluk aşkım dediği, tutkuyla bağlı olduğu takıma rekor bir ücretle transfer oldu. Beşiktaş çok önemli bir oyuncunun yanı sıra çok önemli bir karakteri takıma kazandırdı. Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta dile getiren, çocukken tribünden siyah beyazlı takımı destekleyen, armaya gönülden bağlı bir oyuncu. Beşiktaş tribünden sahaya oyuncu indirdi desek yeridir. 24 yaşında Avrupa’nın en önemli 4 liginden çılgın teklifler almasına rağmen hepsini elinin tersi ile ileterek Beşiktaş’a imza attı. Bu ne kadar büyük sevda. Orkun Kökçü için Benfica’ya 25 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu. Ne yalan söyleyeyim Orkun ismi basına ilk düştüğünde gelme ihtimalinin olmadığını düşünüyordum. Yaşı çok genç ve oynadığı kulüp Avrupa’nın en önemli takımlarına oyuncu satmakla meşhur bir kulüp. İtalyan takımlarının kapısında yattığı bir oyuncu. Bu transferde en büyük pay Serdal Adalı ait. Portekiz’e bizzat kendi giderek hiç uzatmadan transferi gerçekleştirdi. Beşiktaş başkanı Serdal Adalı vites yükselti. Son 3 sezondur şampiyonluk yarışının dışında kalan hatta transfer yarışında geri kalan takıma önemli ve genç oyuncuları alarak sezona iddialı bir takımla gireceklerinin sinyalini veriyor. Sonradan kendi kendime neden bu kadar şaşırıyorsun ki sonuçta Serdal Adalı geçmişte Ricardo Quaresma’yı, Guti Hernandez’e siyah beyazlı formayı giydirmişti. Yıldız oyuncu getirme işini başkan çok iyi yapıyor. Orkun Kökçü havalimanı indiğinde yaptığı ilk açıklamasında Beşiktaş’ı ne kadar sevdiğini, gelmek için kendi kulübünü ikna etmek için elinden geleni yaptığını belirti. Benim dikkatimi çeken açıklama yaparken sürekli gözlerinin dolması ve heyecandan konuşamaması oldu. Ne kadar çok seviyormuş Beşiktaş’ı çılgınlar gibi. İmza töreninde stada akın eden büyük Beşiktaş taraftarı Orkun’u yalnız bırakmadı. Orkun konuşmasına ailem diyerek başlayınca tribünler yıkıldı. Taraftarlar Orkun için çılgına döndü. Gelelim Orkun Kökçü Beşiktaş’a ne kadar. Ne kadar verimli olur. Orkun’un en önemli özelliği tempoyu ayarlama özelliği, ver topu takımın temposunu ayarlasın. Gol bölgelerinde inanılmaz derece kilit pas atma özelliği mevcut. Oyun sıkışınca oyunu çok rahat açan, atak şekillendiren, dripling ile çıkış ve ceza sahasının dışından mermi gibi şut atabilen bir oyuncu. Daha ne olsun yahu. Beşiktaş çok büyük oyuncu transfer etti. Orkun Kökçü, hücum hattında Rafa Silva ve Tammy Abraham ile uyum yakalarsa tereyağlı, bol fıstıklı Antep baklavası olur. Tadından yenmez. Yuvana hoş geldin Orkun Kökçü.