Çocukluk dönemi aşı takviminde değişiklik: 6 hastalığa tek aşı

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe giderek, yeni dönemde 6 hastalığa karşı tek bir aşının uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidildiği belirtilerek, "Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008 yılından bugüne uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 6 bileşenli karma aşı uygulanmasına 14 Nisan 2025 itibarıyla başlanacak" denildi.

'KARMA AŞI ÜCRETSİZ UYGULANACAK'

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde, tek bir enjeksiyon ile Difteri, Tetanos, Boğmaca, çocuk felci (Polio), Hemofilus İnfluenza Tip B, Hepatit B hastalıklarına karşı bağışıklama sağlanacağı aktarılarak, "Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşılar Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacaktır. Geçtiğimiz dönemde 5 bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları 6 bileşenli karma aşı ile tamamlanacaktır. Bunun dışında herhangi bir ek aşıya gerek olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.