Yeniçağ Gazetesi
17 Ekim 2025 Cuma
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim

Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim

Magazin dünyasının yakından takip edilen ünlü simaları, kimi zaman sosyal medya hesaplarından yayınladıkları nostaljik karelerle adlarından söz ettiriyor.

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 1

Şimdilerde yediden yetmişe herkesin sevdiği bir oyuncunun paylaştığı fotoğraf ise takipçilerini adeta merak tufanına sürükledi. Bakalım siz bu ismin kim olduğunu ilk bakışta tahmin edebilecek misiniz?

1 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 2

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan bu ünlü isim, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

2 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 3

Bazı kullanıcılar fotoğrafı görür görmez tanırken, kimileri ise bu küçük kızı kestiremedi. Birçok oyuncu ve şarkıcının çocukluk ve gençlik dönemlerine ait en özel kareleri paylaşma akımı, sosyal medyada popülerliğini koruyor.

3 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 4

Bu isimlerden biri de şimdilerde 41 yaşında olan, kariyerindeki başarılarıyla tanınan çok ünlü bir sanatçı.

4 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 5

O ismin kimliğini öğrendiğinizde büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Söz konusu fotoğraftaki küçük kızın Gupse Özay olduğunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

5 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 6

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Oyuncu, yönetmen, yapımcı, senarist ve seslendirme sanatçısı Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

6 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 7

Aslen Çerkes kökenli olan sanatçı, Ege Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Özay, öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli belgesel ve televizyon programlarının yapımında aktif rol aldı.

7 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 8

Yapımcılık alanındaki deneyimlerinin ardından dört yıl boyunca reklam yazarlığı yaptı. Oyunculuk kariyerine adım atmak isteyen Özay, Şahika Tekand'dan eğitim aldı ve arkadaşlarıyla hazırladığı skeçleri internet üzerinden yayınladı.

8 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 9

Özellikle "Oldu Teşekkürler" ve "Psikolog" başlıklı skeçleri, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Bu süreç, Özay'a şöhreti getiren ve tanınmasını sağlayan, Nurhayat karakterini canlandırdığı "Yalan Dünya" dizisine kapı araladı.

9 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 10

Ardından 2016 yılında "Küçük Esnaf" filminde başrolü üstlendi. Aynı yıl, senaryosunu kendi yazdığı "Görümce" filmini de hayata geçirdi.

10 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 11

Büyük beğeni toplayan komedi filmi "Deliha"nın ikincisi 2018 yılında izleyiciyle buluştu. Bu filmde yönetmen koltuğuna da oturan Gupse Özay, ilk filmde aşk arayışında olan Zeliha karakterini, bu defa kariyer peşinde koşan bir çizgide ele aldı.

11 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 12

Büyük beğeni toplayan komedi filmi "Deliha"nın ikincisi 2018 yılında izleyiciyle buluştu. Bu filmde yönetmen koltuğuna da oturan Gupse Özay, ilk filmde aşk arayışında olan Zeliha karakterini, bu defa kariyer peşinde koşan bir çizgide ele aldı.

12 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 13

Şu sıralar senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı "Lohusa" filmi, 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor.

13 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 14

Özay, 2014 yılında "Deliha" filmindeki rol arkadaşı oyuncu Barış Arduç ile ilişki yaşamaya başladı ve çift, 29 Temmuz 2020 tarihinde evlendi. İkilinin 2022 yılında Jan Asya adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

14 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 15

DİZİ VE FİLMLERİ

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha

Küçük Esnaf (2016) Burcu

15 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 16

Görümce (2016)

Tatlım Tatlım (2017)

Deliha 2 (2018) Zeliha

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan

Lohusa (2024)

16 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 17
17 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 18
18 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 19
19 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 20
20 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 21
21 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 22
22 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 23
23 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 24
24 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 25
25 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 26
26 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 27
27 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 28
28 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 29
29 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 30
30 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 31
31 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 32
32 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 33
33 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 34
34 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 35
35 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 36
36 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 37
37 38
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim - Resim: 38
38 38
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro