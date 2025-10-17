Şimdilerde yediden yetmişe herkesin sevdiği bir oyuncunun paylaştığı fotoğraf ise takipçilerini adeta merak tufanına sürükledi. Bakalım siz bu ismin kim olduğunu ilk bakışta tahmin edebilecek misiniz?
Çocukluk fotoğrafındaki o minik kız şaşırttı! Şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim
Magazin dünyasının yakından takip edilen ünlü simaları, kimi zaman sosyal medya hesaplarından yayınladıkları nostaljik karelerle adlarından söz ettiriyor.Taner Yener
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan bu ünlü isim, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.
Bazı kullanıcılar fotoğrafı görür görmez tanırken, kimileri ise bu küçük kızı kestiremedi. Birçok oyuncu ve şarkıcının çocukluk ve gençlik dönemlerine ait en özel kareleri paylaşma akımı, sosyal medyada popülerliğini koruyor.
Bu isimlerden biri de şimdilerde 41 yaşında olan, kariyerindeki başarılarıyla tanınan çok ünlü bir sanatçı.
O ismin kimliğini öğrendiğinizde büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Söz konusu fotoğraftaki küçük kızın Gupse Özay olduğunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
GUPSE ÖZAY KİMDİR?
Oyuncu, yönetmen, yapımcı, senarist ve seslendirme sanatçısı Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Aslen Çerkes kökenli olan sanatçı, Ege Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Özay, öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli belgesel ve televizyon programlarının yapımında aktif rol aldı.
Yapımcılık alanındaki deneyimlerinin ardından dört yıl boyunca reklam yazarlığı yaptı. Oyunculuk kariyerine adım atmak isteyen Özay, Şahika Tekand'dan eğitim aldı ve arkadaşlarıyla hazırladığı skeçleri internet üzerinden yayınladı.
Özellikle "Oldu Teşekkürler" ve "Psikolog" başlıklı skeçleri, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Bu süreç, Özay'a şöhreti getiren ve tanınmasını sağlayan, Nurhayat karakterini canlandırdığı "Yalan Dünya" dizisine kapı araladı.
Ardından 2016 yılında "Küçük Esnaf" filminde başrolü üstlendi. Aynı yıl, senaryosunu kendi yazdığı "Görümce" filmini de hayata geçirdi.
Büyük beğeni toplayan komedi filmi "Deliha"nın ikincisi 2018 yılında izleyiciyle buluştu. Bu filmde yönetmen koltuğuna da oturan Gupse Özay, ilk filmde aşk arayışında olan Zeliha karakterini, bu defa kariyer peşinde koşan bir çizgide ele aldı.
Büyük beğeni toplayan komedi filmi "Deliha"nın ikincisi 2018 yılında izleyiciyle buluştu. Bu filmde yönetmen koltuğuna da oturan Gupse Özay, ilk filmde aşk arayışında olan Zeliha karakterini, bu defa kariyer peşinde koşan bir çizgide ele aldı.
Şu sıralar senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı "Lohusa" filmi, 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor.
Özay, 2014 yılında "Deliha" filmindeki rol arkadaşı oyuncu Barış Arduç ile ilişki yaşamaya başladı ve çift, 29 Temmuz 2020 tarihinde evlendi. İkilinin 2022 yılında Jan Asya adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
DİZİ VE FİLMLERİ
Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat
Deliha (2014) Zeliha
Küçük Esnaf (2016) Burcu
Görümce (2016)
Tatlım Tatlım (2017)
Deliha 2 (2018) Zeliha
Eltilerin Savaşı (2020) Sultan
Lohusa (2024)