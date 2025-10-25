Uluslararası bilim camiası, hızla artan çocukluk obezitesinin, erkek çocukların cinsel gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında endişe verici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Yayınlanan kapsamlı araştırmalar, çocuklukta yüksek vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olmanın, ergenlik döneminde ve yetişkinlikte penis boyunu belirgin şekilde kısaltabildiğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENDİ

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan ve yaşları 0 ila 20 arasında değişen 1130 erkek çocuğun değerlendirildiği İtalyan kaynaklı bir çalışma, obez çocukların penis boyunun, normal kilodaki yaşıtlarına göre yaklaşık %11 daha kısa olduğunu gösterdi.

Çalışmada görev alan, İtalya'daki San Raffaele Hastanesi'nden Dr. Mario Mancini, "Testosteronun penis gelişimindeki kritik rolü düşünüldüğünde, obez erkek çocuklarda penis uzunluğunun daha kısa olması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, obezitenin, ergenlik evrelerinde görülen düşük testosteron seviyeleri ile yakından ilişkili olduğunu belirledi.

Daha güncel bir çalışma ise, Vietnam'da gerçekleştirilen ve yetişkin erkeklerin çocukluk dönemi kilolarını 3 boyutlu modellemelerle yeniden oluşturan retrospektif bir gözlemsel çalışmaydı.

The Journal of Sexual Medicine dergisinde yer alan bu araştırma, çocukluk obezitesinin yetişkinlikteki penis uzunluğuyla ilişkili olduğunu, buna karşın yetişkinlik obezitesinin ise daha çok penisin "gömülü" görünmesine yol açtığını tespit etti.

HORMONAL DENGE VURGULANDI

Uzmanlar, temel sorunun hormonal dengesizlikten kaynaklandığını ifade etti. Çocukluk obezitesinin, vücuttaki yağ dokusunun (adipoz doku) artmasına neden olduğunu, bu dokunun ise erkeklik hormonu olan testosteronu, östrojene dönüştüren bir süreç başlattığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Pediatrik Endokrinoloji Uzmanı Dr. Elizabeth E. Lawson, konuya ilişkin bir değerlendirmesinde, "Vücuttaki fazla yağ dokusu, testosteronun azalmasına neden olan aromataz enzimini daha fazla üretebilir. Ergenlik döneminde testosteron seviyesindeki bir düşüş, cinsel organların tam potansiyeline ulaşmasını engelleyebilir" yorumunu yaptı.

ERKEN MÜDAHALE ÇAĞRISI

Kore'deki Pusan Ulusal Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Dr. Danbee Lee liderliğindeki bir başka araştırma ekibi de, çocukluk döneminde yüksek VKİ'nin penis uzunluğu üzerinde olumsuz bir etki yarattığını doğruladı.

Dr. Lee ve meslektaşları, çocukluk obezitesinin uzun vadeli etkilerini azaltmak için erken müdahale gerekliliğine dikkat çekti.

Bulgular, çocukluk obezitesinin sadece kardiyovasküler veya diyabet riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda erkeklerin üreme sağlığı ve fiziksel gelişimi üzerinde de kalıcı izler bıraktığını gösterdi.

Bilim insanları, ebeveynleri ve sağlık profesyonellerini, çocukluk çağı kilolarını kontrol altına alma konusunda daha hassas olmaya çağırdı.