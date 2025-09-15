Çocuklukta atlanan enfeksiyon için hayati uyarı

Kaynak: İHA
Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, "Beta hemolitik streptokok enfeksiyonları tedavi edilmezse, yıllar sonra romatizmal kalp hastalığına ve ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi.

Çocukluk döneminde geçirilen bazı enfeksiyonların ileride romatizmal kalp hastalığına neden olabileceği konusunda uyaran Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, romatizmal kalp hastalığının tanısı ve tedavisinde erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Romatizmal kalp hastalığının genellikle çocukluk çağında geçirilen boğaz enfeksiyonlarına bağlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bu enfeksiyon kalbi, eklemleri, beyni ve yumuşak dokuları tutabilir. Tedavi edilmeyen vakalarda kalp kapaklarında hasarlar meydana gelir ve bu durum ilerleyen yaşlarda ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi.

Hastalığın genellikle orta yaşlarda eforla gelen nefes darlığı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Prof. Türkyılmaz, "Ekokardiyografi ile kalp kapaklarını inceliyoruz. Eğer bozulma varsa ve hastanın geçmişinde çocukluk döneminde ateşli hastalık geçirdiğini öğrenirsek, çoğunlukla tanı netleşiyor" diye konuştu.

