Çocuklarda bu yaşlara çok dikkat!

“Çocuklarda ilk 3 yaş çok önemli” diyen Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu önemli bilgiler verdi, “Tüm yaşamı etkileyen ''Bağlanma'' özellikle bu yaş aralıklarında gerçekleşiyor” diye konuştu.

Psikolog Yahşi şu bilgileri verdi:

“Çocuk anneye bağlanırken anne de çocuğa bağlanıyor. Ancak çocuğun anneye bağlanması kritikti, çünkü çocuğun bağlanması gelişimsel bir ihtiyaç. Eğer çocuk bakım verene güvensiz bağlanmışsa bu çocuk için travmatik ve bu, bağlanma travması. Bağlanma travması çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının dışında duygusal ihtiyaçlarının vakitlice ve yeteri kadar karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Çocuk ile geçen süre ve sürenin nasıl geçtiği bağlanma travmasının gelişimini belirliyor, çocuğun cinsel kimlik problemi yaşamasının da önemli nedenlerinden biri oluyor.”

Müge Yahşi konuyu şöyle özetliyor:

“Beynin %80 ‘ninin oluştuğu ilk 3 yaş çok kritik. O yaş aralığında çocuk benlik algısını oluşturuyor. Anne babasından aldığı güven ile hayata adım atabiliyorsa, koşulsuz sevgi görebiliyorsa, sağlıklı sınırlar dahilinde özgür büyüyebiliyor, çocuk bağlanma travmasından korunabiliyor, sağlıklı bir birey olarak hayatını sürdürüyor”